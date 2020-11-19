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Candidato à presidência do Barcelona afirma que Griezmann não deveria ter sido contratado

Victor Font disse que o atacante francês atua na mesma posição
de Lionel Messi e que o encaixe seria complicado para os dois...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 12:28

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 12:28

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Desde que chegou ao Barcelona, Antoine Griezmann não conseguiu repetir o grande desempenho que teve no Atlético de Madrid. Isso fez com que Victor Font, candidato à presidência do clube catalão, reprovasse sua chegada. Em entrevista à "Cardena Cope", ele defendeu que o francês não deveria ter sido contratado.
- É evidente que era uma contratação que não deveria ter sido feita. Griezmann joga na mesma posição de Messi e o encaixe seria muito complicado - disse.Contratado em 2019 pelo Barcelona por 120 milhões milhões de euros (cerca de R$ 505 milhões na cotação da época), Griezmann soma 57 partidas, 17 gols e cinco assistências pelo clube catalão.

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