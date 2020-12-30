Candidato à presidência do Barça sonha com ataque formado por Neymar, Haaland e Mbappé

Emili Rousaud, candidato à presidência do Barcelona, apresentou seu vice, Josep Maria Minguella, nesta quarta-feira. O veterano de 79 anos sempre foi um agente e foi responsável por grandes contratações da equipe blaugrana, como Maradona, Rivaldo, Messi e Ansu Fati. O empresário sonha com Haaland e Mbappé caso sua chapa seja eleita e não descartou a volta de Neymar.- Conversei com Raiola (empresário de Haaland) e tenho todas as informações caso Rousaud seja presidente. Se estivermos no comando, Mbappé estará em cima da mesa e já fizemos contatos. Neymar é um jogador que traz visibilidade, patrocinadores, se ficar livre em um ano, vamos tentar contratá-lo. É um grande nome.