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Candidato à presidência do Barça sonha com ataque formado por Neymar, Haaland e Mbappé

Emili Rousaud e Josep Maria Minguella confiam que podem trazer ester nomes para o clube catalão. Além disso, a chapa está confiante na permanência de Lionel Messi...
LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 11:49

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 11:49

Crédito: Ina Fassbender/AFP; Anne-Christine POUJOULAT/AFP
Emili Rousaud, candidato à presidência do Barcelona, apresentou seu vice, Josep Maria Minguella, nesta quarta-feira. O veterano de 79 anos sempre foi um agente e foi responsável por grandes contratações da equipe blaugrana, como Maradona, Rivaldo, Messi e Ansu Fati. O empresário sonha com Haaland e Mbappé caso sua chapa seja eleita e não descartou a volta de Neymar.- Conversei com Raiola (empresário de Haaland) e tenho todas as informações caso Rousaud seja presidente. Se estivermos no comando, Mbappé estará em cima da mesa e já fizemos contatos. Neymar é um jogador que traz visibilidade, patrocinadores, se ficar livre em um ano, vamos tentar contratá-lo. É um grande nome.
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Minguella disse que todas as contratações também irão passar pela consulta do diretor esportivo escolhido por Rousaud. Além disso, o veterano está confiante na permanência de Lionel Messi no Barcelona, mesmo com o contrato do argentino se encerrando nos próximos seis meses.

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