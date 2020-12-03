Candidato à presidência do Barça espera que Messi fique no clube

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Joan Laporta, ex-presidente do Barcelona entre 2003 e 2010 e candidato para assumir o cargo novamente nas eleições que irão se realizar em janeiro, espera contar com Messi no clube. Em entrevista para a “Catalunya Radio”, o experiente dirigente espera que o argentino aguarde por uma renovação antes de decidir seu futuro.

- Messi é prioritário, mas não conversamos sobre renovação, pois necessito ter a autoridade de presidente. Espero que ele aguarde saber quem será o presidente e a proposta que o Barça irá fazer. Eu quero que ele fique. Sabe perfeitamente onde está e o que deve fazer. O Barcelona não se acaba, continua ao longo da história. Competir com outras ofertas mais potentes é complicado, mas não acredito que seja apenas uma questão de dinheiro.

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