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Candidato à presidência do Barça espera que Messi fique no clube

Joan Laporta acredita que argentino irá aguardar as eleições presidenciais e uma nova oferta contratual do clube para decidir futuro a partir da próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 08:43

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 08:43

Crédito: AFP
Joan Laporta, ex-presidente do Barcelona entre 2003 e 2010 e candidato para assumir o cargo novamente nas eleições que irão se realizar em janeiro, espera contar com Messi no clube. Em entrevista para a “Catalunya Radio”, o experiente dirigente espera que o argentino aguarde por uma renovação antes de decidir seu futuro.
- Messi é prioritário, mas não conversamos sobre renovação, pois necessito ter a autoridade de presidente. Espero que ele aguarde saber quem será o presidente e a proposta que o Barça irá fazer. Eu quero que ele fique. Sabe perfeitamente onde está e o que deve fazer. O Barcelona não se acaba, continua ao longo da história. Competir com outras ofertas mais potentes é complicado, mas não acredito que seja apenas uma questão de dinheiro.
> Veja a tabela da Liga dos Campeões
A declaração acontece em um momento chave para a situação do camisa 10 no clube catalão. A partir de janeiro, Messi pode assinar um pré-contrato com uma nova equipe para atuar a partir da próxima temporada e na última quarta-feira, Neymar declarou que gostaria de jogar ao lado do argentino mais uma vez. No caso, o craque deveria ir ao Paris Saint-Germain.

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