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Candidato à presidência da Federação Francesa afirma que forçará Deschamps a convocar Benzema

Atacante do Real Madrid se envolveu em polêmicas e não é convocado
desde 2015. Um dos principais motivos foi chantagear o jogador Valbuena...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2021 às 11:00

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 11:00

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Karim Benzema ainda pode voltar à seleção francesa. O candidato à presidência da Federanção Francesa, Michel Moulin, garantiu que, se eleito, exigirá que o treinador Didier Deschamps convoque o atacante do Real Madrid se ele merecer.
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- Quanto à questão de Karim Benzema, Deschamps é funcionário da Federação Francesa de Futebol. Se por cima de mim devemos decidir se ele joga, nós o faremos jogar. Vou forçar Benzema a ir com a França - disse ao "Le Figaro"Quanto à questão de Benzema com uma suposta chantagem de seu ex-companheiro Mathieu Valbuena, Michel Moulin disse que o atacante é "inocente até que se prove o contrário".

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