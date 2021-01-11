Candidato à presidência da Federação Francesa afirma que forçará Deschamps a convocar Benzema

Karim Benzema ainda pode voltar à seleção francesa. O candidato à presidência da Federanção Francesa, Michel Moulin, garantiu que, se eleito, exigirá que o treinador Didier Deschamps convoque o atacante do Real Madrid se ele merecer.

- Quanto à questão de Karim Benzema, Deschamps é funcionário da Federação Francesa de Futebol. Se por cima de mim devemos decidir se ele joga, nós o faremos jogar. Vou forçar Benzema a ir com a França - disse ao "Le Figaro"Quanto à questão de Benzema com uma suposta chantagem de seu ex-companheiro Mathieu Valbuena, Michel Moulin disse que o atacante é "inocente até que se prove o contrário".