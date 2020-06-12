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Canal inglês utilizará cantos de torcida de jogo eletrônico em transmissões da Premier League

Na ausência de torcedores nos estádios, emissora encontra recurso em jogo de vídeo-game para reproduzir ambiente de casa cheia. Medida também ocorre na Alemanha e Espanha...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2020 às 18:08

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 18:08

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
Com a volta do Campeonato Inglês marcada para a próxima quarta-feira (17), uma das ausências será a dos torcedores, que não poderão acompanhar os jogos nos estádios por conta da pandemia de coronavírus. No entanto, a emissora Sky Sports levará ao espectador uma atmosfera de casa cheia.
O canal chegou a um acordo com a EA Sports, que produz o jogo eletrônico de vídeo-game "FIFA" e é completamente licenciado ao Campeonato Inglês. Com isso, o som ambiente do jogo será utilizado nas transmissões da Sky Sports. O torcedor que assistir às partidas pela televisão terá a opção de assistir também somente com o som ambiente do estádio.
Dos 92 jogos restantes no Campeonato Inglês, a Sky Sports transmitirá 64 partidas, sendo 25 delas em sinal aberto.E MAIS:Manhã do Mercado: Renovação com joia no Rio, Corinthians pode vender peças, pedida feita por Cavani...Você sabe tudo sobre a Champions League? Faça o teste nesse desafio!DIÁRIO L! DA COPA DE 70: A véspera do duelo contra a seleção peruana do mestre DidiLyon tenta a contratação do uruguaio Godín, zagueiro da Inter de MilãoVeja as atrações esportivas que rolam na TV neste fim de semana E MAIS:

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