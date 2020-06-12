Canal inglês utilizará cantos de torcida de jogo eletrônico em transmissões da Premier League

Crédito: PAUL ELLIS / AFP

Com a volta do Campeonato Inglês marcada para a próxima quarta-feira (17), uma das ausências será a dos torcedores, que não poderão acompanhar os jogos nos estádios por conta da pandemia de coronavírus. No entanto, a emissora Sky Sports levará ao espectador uma atmosfera de casa cheia.

O canal chegou a um acordo com a EA Sports, que produz o jogo eletrônico de vídeo-game "FIFA" e é completamente licenciado ao Campeonato Inglês. Com isso, o som ambiente do jogo será utilizado nas transmissões da Sky Sports. O torcedor que assistir às partidas pela televisão terá a opção de assistir também somente com o som ambiente do estádio.