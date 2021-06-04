Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Camutanga fala em prolongar história que já é vitoriosa pelo Náutico

Desde que chegou ao clube, em 2018, o zagueiro conquistou por duas vezes o Pernambucano além do histórico título da Série C do Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jun 2021 às 12:40

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 12:40

Crédito: Jogador acumula mais de 100 jogos com a camisa do Timbu (Caio Falcão/CNC
Se o futebol dos tempos modernos praticamente inviabiliza a longevidade de atletas nos clubes brasileiros, o zagueiro Camutanga vem demonstrando no Náutico que a sua realidade é frontalmente contrária a essa tendência ao permanecer desde 2018 no clube de Recife.>APP Lance! Resultados: baixe agora!Ao longo desse período, ele já teve a oportunidade de conquistar por duas vezes o Campeonato Pernambucano (2018 e 2021) bem como a histórica Série C do Brasileirão em 2019 que significou a primeira taça de âmbito nacional em toda a história do Timbu.
Pensando em tornar a história de107 partidas e quatro gols no clube ainda mais vitoriosa e se aproximar de figuras idolatradas como o ex-jogador Kuki, o defensor falou ao portal 'ge' sobre a importância de ter evoluído em diferentes aspectos desde que chegou ao Náutico.
Entretanto, a consideração não fez com que o zagueiro de 27 anos de idade se esquivasse da pergunta sobre se considerar um ídolo do torcedor Alvirrubro:
- Vejo como um crescimento, tanto na minha carreira quanto no clube. Quando eu cheguei aqui, em 2018, o clube vinha de um rebaixamento (para a Série C), então foi uma reconstrução de elenco. Poucas pessoas ficaram. Eu fui um dos que cheguei e estou até hoje fazendo parte desse clube, onde já conquistei um acesso e três títulos. Neste ano, vamos brigar para conquistar mais um acesso e quem sabe o título também, mas com muito trabalho e pés no chão.
- Já foram três títulos e um acesso, mas que venha muito mais para cada dia crescer mais como ídolo, quem sabe chegar 25% do que Kuki é. Então, sim, me considero (ídolo), mas tenho muito o que ganhar pelo clube ainda - completou Camutanga.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Penha: o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados