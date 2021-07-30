AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Camutanga comemora ótimo momento individual e coletivo no Náutico

Zagueiro não deixou de fazer suas considerações sobre o difícil jogo desta sexta-feira (30) contra o Coritiba...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 15:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2021 às 15:19
Crédito: Jogador acumula 118 jogos com a camisa Alvirrubra (Divulgação
Um dos principais jogadores do Náutico na temporada, o zagueiro Camutanga vem se destacando na Série B. Aos 27 anos de idade, o jogador que já comentou sobre o status de ídolo do clube do Recife pela trajetória que já dura desde 2018 comemorou o momento individual e da equipe que lidera a segunda divisão nacional com 30 pontos ganhos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Fico feliz demais com a fase da equipe. Estamos na liderança da Série B e fazendo um campeonato excelente. Ainda não perdemos em 14 jogos. Isso é muito importante para construir uma base forte e dar confiança aos jogadores. Acredito que ainda podemos melhorar e, se Deus quiser, conquistar esse título e o acesso. O grupo e os torcedores merecem isso - afirmou o defensor.
O próximo adversário do Náutico na temporada tem um interesse especial no jogo por se tratar justamente do vice-líder na tabela, o Coritiba.
Tendo 25 pontos até aqui com um jogo a menos e tendo o confronto direto nesta sexta-feira (30) às 20h (de Brasília) no Couto Pereira, Camutanga sabe das dificuldades que o elenco tem de esperar para o compromisso em questão:
- Será um confronto muito complicado. É o que chamamos de "partida de seis pontos". Precisamos vencer para nos isolarmos ainda mais na liderança, enquanto eles querem encostar na gente. As duas equipes entrarão para vencer. Precisamos entrar concentrados e fazer o que sabemos. Tenho certeza que será um grande jogo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Terremotos na Venezuela: a jovem que se recusa a abandonar os escombros onde estão os corpos de seus familiares
Flávio Bolsonaro e Lorenzo Pazolini se abraçam em evento do PL em Vitória (18/07/2026)
Chapa Bolsolini formada: o que Pazolini ganha a partir do abraço em Flávio Bolsonaro
Imagem de destaque
Escassez de combustível afeta a Rússia, mas será suficiente para fazer Putin mudar de estratégia na Ucrânia?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados