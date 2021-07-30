Camutanga comemora ótimo momento individual e coletivo no Náutico

Um dos principais jogadores do Náutico na temporada, o zagueiro Camutanga vem se destacando na Série B. Aos 27 anos de idade, o jogador que já comentou sobre o status de ídolo do clube do Recife pela trajetória que já dura desde 2018 comemorou o momento individual e da equipe que lidera a segunda divisão nacional com 30 pontos ganhos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Fico feliz demais com a fase da equipe. Estamos na liderança da Série B e fazendo um campeonato excelente. Ainda não perdemos em 14 jogos. Isso é muito importante para construir uma base forte e dar confiança aos jogadores. Acredito que ainda podemos melhorar e, se Deus quiser, conquistar esse título e o acesso. O grupo e os torcedores merecem isso - afirmou o defensor.