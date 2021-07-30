Camutanga comemora ótimo momento individual e coletivo no Náutico

Um dos principais jogadores do Náutico na temporada, o zagueiro Camutanga vem se destacando na Série B. Aos 27 anos de idade, o jogador que já comentou sobre o status de ídolo do clube do Recife pela trajetória que já dura desde 2018 comemorou o momento individual e da equipe que lidera a segunda divisão nacional com 30 pontos ganhos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Fico feliz demais com a fase da equipe. Estamos na liderança da Série B e fazendo um campeonato excelente. Ainda não perdemos em 14 jogos. Isso é muito importante para construir uma base forte e dar confiança aos jogadores. Acredito que ainda podemos melhorar e, se Deus quiser, conquistar esse título e o acesso. O grupo e os torcedores merecem isso - afirmou o defensor.
O próximo adversário do Náutico na temporada tem um interesse especial no jogo por se tratar justamente do vice-líder na tabela, o Coritiba.
Tendo 25 pontos até aqui com um jogo a menos e tendo o confronto direto nesta sexta-feira (30) às 20h (de Brasília) no Couto Pereira, Camutanga sabe das dificuldades que o elenco tem de esperar para o compromisso em questão:
- Será um confronto muito complicado. É o que chamamos de "partida de seis pontos". Precisamos vencer para nos isolarmos ainda mais na liderança, enquanto eles querem encostar na gente. As duas equipes entrarão para vencer. Precisamos entrar concentrados e fazer o que sabemos. Tenho certeza que será um grande jogo.