Campinense x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O São Paulo estreia na Copa do Brasil nesta quinta-feira (24), às 21h30, diante do Campinense, em Campina Grande, no começo da caminhada em busca do título inédito da competição. VEJA O CAMINHO DO SÃO PAULO NA COPA DO BRASIL

Para a partida, o técnico Rogério Ceni tem alguns desfalques. Além de Luan e Patrick, que seguem em recuperação física, e não foram relacionados, o lateral-direito Igor Vinícius sofreu um estiramento na coxa e também faz tratamento do REFFIS. Quem deve permanecer na lateral é Rafinha.

Andrés Colorado, volante anunciado nesta semana, já treina com o elenco, mas não está à disposição por conta do registro na CBF. Luciano, que foi relacionado contra o Santos, viajou e deve ser opção no banco de reservas. Já o Campinense espera surpreender o São Paulo. Para isso, precisará vencer para eliminar o Tricolor paulista, uma vez que o empate dá a vaga ao clube do Morumbi. Os principais destaques da equipe são o meia Dione e o atacante Otávio, ele que foi o terceiro maior goleador do Brasil na última temporada, com 26 gols.

CAMPINENSE X SÃO PAULO Local: Estádio Amigão, em Campina Grande (PB)Data/Horário: 24/02/2022, às 21h30Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Éder Alexandre (SC)Onde acompanhar: SporTV (menos PB), Premiere e em Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte

CAMPINENSEMauro; Felipe Ramos, Vinicius Santana, Cleiton e Emerson; Gabriel Alves, Magno, Emerson Carvalho e Dione; Potiguar e Otávio. Técnico: Ranielle Ribeiro.

SÃO PAULOJandrei, Rafinha, Diego Costa, Arboleda (Miranda) e Reinaldo; Pablo Maia, Nestor, Gabriel Sara e Alisson; Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni. Desfalques: Luan, Patrick e Igor Vinícius (lesionados), Andrés Colorado (não inscrito)