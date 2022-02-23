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futebol

Campinense x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Tricolor estreia na Copa do Brasil diante da equipe paraibana nesta quinta-feira, às 21h30. Clube do Morumbi busca o título inédito da competição mata-mata...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2022 às 18:00
O São Paulo estreia na Copa do Brasil nesta quinta-feira (24), às 21h30, diante do Campinense, em Campina Grande, no começo da caminhada em busca do título inédito da competição.  VEJA O CAMINHO DO SÃO PAULO NA COPA DO BRASIL
Para a partida, o técnico Rogério Ceni tem alguns desfalques. Além de Luan e Patrick, que seguem em recuperação física, e não foram relacionados, o lateral-direito Igor Vinícius sofreu um estiramento na coxa e também faz tratamento do REFFIS. Quem deve permanecer na lateral é Rafinha.
Andrés Colorado, volante anunciado nesta semana, já treina com o elenco, mas não está à disposição por conta do registro na CBF. Luciano, que foi relacionado contra o Santos, viajou e deve ser opção no banco de reservas. Já o Campinense espera surpreender o São Paulo. Para isso, precisará vencer para eliminar o Tricolor paulista, uma vez que o empate dá a vaga ao clube do Morumbi. Os principais destaques da equipe são o meia Dione e o atacante Otávio, ele que foi o terceiro maior goleador do Brasil na última temporada, com 26 gols.
CAMPINENSE X SÃO PAULO Local: Estádio Amigão, em Campina Grande (PB)Data/Horário: 24/02/2022, às 21h30Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Éder Alexandre (SC)Onde acompanhar: SporTV (menos PB), Premiere e em Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte
CAMPINENSEMauro; Felipe Ramos, Vinicius Santana, Cleiton e Emerson; Gabriel Alves, Magno, Emerson Carvalho e Dione; Potiguar e Otávio. Técnico: Ranielle Ribeiro.
SÃO PAULOJandrei, Rafinha, Diego Costa, Arboleda (Miranda) e Reinaldo; Pablo Maia, Nestor, Gabriel Sara e Alisson; Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni. Desfalques: Luan, Patrick e Igor Vinícius (lesionados), Andrés Colorado (não inscrito)
Crédito: SãoPauloestreianaCopadoBrasildiantedoCampinense(Foto:PauloPinto/Saopaulofc.net

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