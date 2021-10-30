Campinense vence o Atlético-CE e está na final da Série D

O Campinense está na grande final da Série D. Na tarde deste sábado, o Rubro-Negro venceu o Atlético-CE por 3 a 1 e sonha com a conquista nacional.
Próximo adversário
Na decisão, o Campinense encara o vencedor da eliminatória entre Aparecidense e ABC.
Primeiro Tempo
Um duelo extremamente aberto. Os dois times se lançaram ao ataque e criaram boas oportunidades ao longo dos 90 minutos.
Quem levou a melhor foi o Campinense. Em rápida descida, Anselmo recebeu de Fábio Lima e bateu firme para estufas as redes, 1 a 0.
O Atlético-CE voltou ao jogo na casa dos 32 minutos. Em jogada ensaiada, Erick Pulga completou para o barbante, 1 a 1.
Segundo Tempo
Na etapa final tudo mudou. O confronto ficou mais equilibrado e as chances sumiram. Quando o empate parecia certo, o Campinense feriu o Atlético-CE na finalização de Marcos Nunes após cruzamento.
Nos acréscimos do confronto, em rápido contra-ataque, o Campinense foi mortal e sacramentou o triunfo com novo gol de Marcos Nunes.