Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Campinense vence o Atlético-CE e está na final da Série D

Em jogo de quatro gols, o Campinense levou a melhor dentro de casa e está na grande final
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2021 às 18:20

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 18:20

Crédito: Campinense está na grande final da Série D 2022 (Samy Oliveira/Campinense
O Campinense está na grande final da Série D. Na tarde deste sábado, o Rubro-Negro venceu o Atlético-CE por 3 a 1 e sonha com a conquista nacional.
Próximo adversário
Na decisão, o Campinense encara o vencedor da eliminatória entre Aparecidense e ABC.
Primeiro Tempo
Um duelo extremamente aberto. Os dois times se lançaram ao ataque e criaram boas oportunidades ao longo dos 90 minutos.
Quem levou a melhor foi o Campinense. Em rápida descida, Anselmo recebeu de Fábio Lima e bateu firme para estufas as redes, 1 a 0.
O Atlético-CE voltou ao jogo na casa dos 32 minutos. Em jogada ensaiada, Erick Pulga completou para o barbante, 1 a 1.
Segundo Tempo
Na etapa final tudo mudou. O confronto ficou mais equilibrado e as chances sumiram. Quando o empate parecia certo, o Campinense feriu o Atlético-CE na finalização de Marcos Nunes após cruzamento.
Nos acréscimos do confronto, em rápido contra-ataque, o Campinense foi mortal e sacramentou o triunfo com novo gol de Marcos Nunes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura
Imagem de destaque
"Subtração do dinheiro dos produtores de petróleo seguiria lógica perversa", diz governador do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados