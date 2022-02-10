Campinense e CRB ficam no empate em jogo da Copa do Nordeste

No estádio Amigão, em Campina Grande, em jogo válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste, Campinense e CRB acabaram empatando pelo placar de 1 a 1. Os gols da partida aconteceram na primeira etapa. O primeiro foi um golaço em cobrança de falta de Dione para Raposa. O empate do Galo veio graças ao oportunismo de Gum, que aproveitou a bola que sobrou dentro da pequena área e empatou o jogo.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa próxima rodada, o Campinense enfrenta o Floresta, no estádio Domingão, em Horizonte. Já o CRB disputa o clássico alagoano contra o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Ambas as partidas serão realizadas no dia 13 de fevereiro.

O jogoCRB APOSTA NAS BOLAS PARADASOs primeiros 20 minutos poucas oportunidades de perigo para ambos os lados. Os lances mais agudos foram do CRB e sempre na bola parada. No início do jogo, Rafael Longuine bateu escanteio e quase marcou gol olímpico. Quem também quase fez foi Gum, mas a cabeçada foi para fora.

CAMPINENSE ABRE O PLACARO jogo permaneceu com os dois times especulando, mas sem protagonizar grandes jogadas. Mas aos 30 minutos, o Campinense teve uma grande oportunidade na bola parada. Em cobrança de falta, Dione bateu com por cima da barreira e marcou um golaço: 1 a 0.

CAMPINENSE PODERIA TER AMPLIADO, MAS O CRB FOI QUEM EMPATOUApós o gol de falta, o mesmo Dione poderia ter ampliado o placar para o Campinense minutos depois e seria outro golaço. Ele só não contou que o goleiro Diogo Silva, do CRB, estaria bem posicionado para fazer uma grande defesa.

Pior ainda, três minutos após esse lance saiu o gol do CRB. Em cobrança de falta, Diego Torres levantou a bola na área, Marthã cabeceou, a bola desviou e acertou a trave. A defesa do Campinense não conseguiu afastar o perigo e bola sobrou na pequena área. Gum aproveitou e empatou: 1 a 1.

SEGUNDO TEMPOCAMPINENSE TEM GRANDE CHANCE DE MARCAR O SEGUNDOApós o intervalo, a Raposa foi quem teve a primeira grande oportunidade de marcar na etapa complementar. Aos 11 minutos, Iago disparou em velocidade, invadiu a área e ficou frente a frente com o goleiro do CRB. Mas o goleirão bateu fraco e desperdiçou uma chance de ouro.

CRB RESPONDE COM DIEGO TORRESAos 15 minutos, Diego Torres respondeu. O meia e craque da equipe alagoana saiu cara a cara com o goleiro do Campinense. Ele acabou batendo muito fraco, mas mesmo assim obrigando o goleiro da Raposa se esticou todo para fazer a defesa.

TIMES VÃO PARA O ABAFA NO FIM DO JOGO, MAS NINGUÉM CONSEGUIU MARCARO segundo terço do jogo foi marcado por poucas oportunidades perigosas. Entretanto, com a partida chegando próxima do fim, os dois times foram para o abafa nos minutos finais. A melhor chance acabou nos pés de Gustavo Apis, do CRB, mas ele acabou desperdiçando e o resultado ficou no empate de 1 a 1.