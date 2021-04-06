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Campeonato Português: veja os resultados do dia

Vitórias de Braga e Benfica juntam-se ao empate do líder do campeonato, o Sporting, para marcar as partidas desta segunda-feira...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 21:00

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2021 às 21:00
Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Nesta segunda-feira, três partidas agitaram os gramados da 25ª rodada do Campeonato Português. As vitórias de Benfica e Braga sobre, respectivamente, Marítimo e Farense, e o empate do líder Sporting com o Moreirense foram os jogos do dia.
Veja a tabela do PortuguêsFARENSE 1 X 2 BRAGAA vitória do Braga fora de casa foi importante para a equipe permanecer na briga por uma vaga em uma competição europeia. Os visitantes saíram na frente com Al Musrati, mas o Farense empatou com Pedro Henrique. Ainda assim, Sporar fez o gol da vitória do Braga no final.
BENFICA 1 X 0 MARÍTIMOA equipe de Jorge Jesus segue viva na briga para voltar à uma competição europeia, e somou mais três pontos nesta segunda-feira. Em cobrança de pênalti na primeira etapa, Luca Waldschmidt marcou o único gol da partida em Lisboa.
MOREIRENSE 1 X 1 SPORTING​Líder do Campeonato Português, o Sporting saiu na frente do placar aos 20 minutos da primeira etapa, com gol de Paulinho. A equipe visitante controlou a partida, mas viu Walterson Silva empatar para o Moreirense no minuto 45 do segundo tempo.

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