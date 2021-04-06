Campeonato Português: veja os resultados do dia

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Nesta segunda-feira, três partidas agitaram os gramados da 25ª rodada do Campeonato Português. As vitórias de Benfica e Braga sobre, respectivamente, Marítimo e Farense, e o empate do líder Sporting com o Moreirense foram os jogos do dia.

Veja a tabela do PortuguêsFARENSE 1 X 2 BRAGAA vitória do Braga fora de casa foi importante para a equipe permanecer na briga por uma vaga em uma competição europeia. Os visitantes saíram na frente com Al Musrati, mas o Farense empatou com Pedro Henrique. Ainda assim, Sporar fez o gol da vitória do Braga no final.

BENFICA 1 X 0 MARÍTIMOA equipe de Jorge Jesus segue viva na briga para voltar à uma competição europeia, e somou mais três pontos nesta segunda-feira. Em cobrança de pênalti na primeira etapa, Luca Waldschmidt marcou o único gol da partida em Lisboa.