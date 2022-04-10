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Campeonato Português: Porto vence o Vitória de Guimarães e fica mais perto do título

Taremi marca de pênalti, faz outro, mas Dragões mantêm seis pontos de vantagem para o Sporing Lisboa. Faltam cinco rodadas para o fim da competição...
LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2022 às 16:03

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 16:03

Em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Português (são 34), o Porto derrotou o Vitória de Guimarães, neste domingo, por 1 a 0. O gol foi marcado por Taremi, de pênalti, no primeiro tempo. Na etapa complementar, o iraniano perdeu outra penalidade e o time da casa teve Estupinán expulso. Com o resultado, o Porto deu mais um passo rumo ao título da competição. Os Dragões seguem invictos e na liderança, agora com 79 pontos, contra 73 do Sporting, que jogou no último sábado. O Benfica é o terceiro, com 64. Os Dragões voltam a campo agora no próximo sábado, às 16h30, conta o Portimonense, em Porto. Já o Vitória receberá o Paços de Ferreira, no mesmo horário, mas na véspera.
Crédito:  Portocaminhaparasercampeãoportuguêsem2021/2022 (Foto:Divulgação/AFP

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