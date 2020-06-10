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futebol

Campeonato Português: Famalicão vence o Gil Vicente fora de casa

Clube consegue terceira vitória nos últimos quatro jogos e se aproxima da Liga Europa...
LanceNet

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Publicado em 

09 jun 2020 às 22:39

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 22:39

Crédito: Divulgação / Famalicão
Pela 26ª rodada do Campeonato Português, o Famalicão visitou o Gil Vicente e venceu por 3 a 1. Fábio Martins, Diogo Golnçalves e Banguera (contra) marcaram para os visitantes, enquanto Hugo Filipe descontou.
O Famalicão abriu o placar no início do jogo. Aos 10 minutos, Toni Martínez sofreu pênalti e Fábio Martins inaugurou o marcador. O segundo saiu também no primeiro tempo, aos 42 minutos. Toni Martínez cruzou a bola da esquerda e Diogo Golnçalves bateu de voleio para ampliar.
O time da casa respondeu já na parte final do jogo, com Hugo Filipe, que diminuiu a diferença aos 32 minutos do segundo tempo, após cruzamento de Henrique Gomes. Quando o time ensaiava uma pressão final, o zagueiro Banguera tentou cortar cruzamento da direita e marcou contra.
O Famalicão chegou ao quarto jogo consecutivo sem derrota e agora tem 43 pontos, em quinto lugar. O Gil Vicente continua com 30 pontos, na décima colocação.E MAIS:O dia do mercado: David Luiz de saída do Arsenal, Chelsea busca novo goleiro, Galo próximo de zagueiro do Boca…Chuteira de Ouro: Lewandowski reina sozinho, por enquanto. Veja a disputaAmistoso do Manchester United é cancelado por conta de teste positivo de coronavírus no elenco adversárioBenfica viaja com forte escolta policial após ataques ao ônibusBayer Leverkusen domina time da quarta divisão e vai à final da Copa da Alemanha E MAIS:

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