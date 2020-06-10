Campeonato Português: Famalicão vence o Gil Vicente fora de casa

Crédito: Divulgação / Famalicão

Pela 26ª rodada do Campeonato Português, o Famalicão visitou o Gil Vicente e venceu por 3 a 1. Fábio Martins, Diogo Golnçalves e Banguera (contra) marcaram para os visitantes, enquanto Hugo Filipe descontou.

O Famalicão abriu o placar no início do jogo. Aos 10 minutos, Toni Martínez sofreu pênalti e Fábio Martins inaugurou o marcador. O segundo saiu também no primeiro tempo, aos 42 minutos. Toni Martínez cruzou a bola da esquerda e Diogo Golnçalves bateu de voleio para ampliar.

O time da casa respondeu já na parte final do jogo, com Hugo Filipe, que diminuiu a diferença aos 32 minutos do segundo tempo, após cruzamento de Henrique Gomes. Quando o time ensaiava uma pressão final, o zagueiro Banguera tentou cortar cruzamento da direita e marcou contra.