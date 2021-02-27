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Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro... saiba onde assistir aos jogos do sábado

O final de semana marca o início dos principais estaduais pelo Brasil. Além disso, a bola também rola pelas grandes competições no continente europeu. Confira!...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 03:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2021 às 03:00
Crédito: Nesse sábado, o Cruzeiro estreia pelo Campeonato Mineiro de 2021 (Bruno Haddad/Cruzeiro
O sábado (27) marca o início da edição de 2021 de alguns estaduais pelo Brasil. A partida entre São Bento e Mirassol, às 16h30, em Sorocaba, marca o início do Paulistão. Enquanto isso, no mesmo horário, na cidade de Uberlândia, Uberlândia e Cruzeiro dão o pontapé inicial no Campeonato Mineiro. VAI COMEÇAR! CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA
Além disso, rodadas de campeonatos europeus como Bundesliga, Premier League, Campeonato Francês, La Liga e outros também movimentam o início do final de semana para os amantes do esporte espalhados pelo mundo.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
9h30 - Bournemouth x Watford Championship Onde assistir: ESPN Brasil
11h - Spezia x Parma Serie A TIM Onde assistir: TNT Sports
11h30 - Borussia Dortmund x Arminia BielefeldBundesliga Onde assistir: One Football
11h30 - Bayern de Munique x Colônia Bundesliga Onde assistir: One Football
12h - West Bromwich x Brighton Premier League Onde assistir: DAZN
12h15 - Sevilla x Barcelona La Liga Onde assistir: ESPN Brasil
13h - Lokomotiv Moscou x CSKA Moscou Campeonato RussoOnde assistir: Bandsports
13h - Dijon x PSG Ligue 1 Onde assistir: One Football 14h - Bologna x LazioSerie A TIM Onde assistir: Band e TNT Sports
14h30 - Leeds United x Aston Villa Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
16h - Vitória x Santa Cruz Copa do Nordeste Onde assistir: SBT, Fox Sports
16h - Botafogo-PB x 4 de Julho Copa do Nordeste Onde assistir; SBT
16h30 - Uberlândia x Cruzeiro Campeonato Mineiro Onde assistir: Premiere
16h30 - São Bento x Mirassol Campeonato Paulista Onde assistir: SporTV e Premiere
16h45 - Verona x Juventus Serie A TIM Onde assistir: TNT Sports
17h - Newcastle x Wolverhampton Premier League Onde assistir: ESPN Brasil 17h30 - Porto x Sporting Campeonato Português Onde assistir: ESPN
19h - América-MG x Boa Campeonato Mineiro Onde assistir: Premiere
19h - Novorizontino x Ponte Preta Campeonato Paulista Onde assistir: Premiere

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