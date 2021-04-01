Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca... saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira

Crédito: Depois de ter sido derrotado pelo América-MG, o Cruzeiro enfrenta a Tombense em casa (Bruno Haddad/Cruzeiro

A quinta-feira (1) do futebol pelo mundo será recheada de atrações para os fãs do esporte. Na parte da tarde, às 16h, o Cruzeiro enfrenta a Tombense pelo Campeonato Mineiro. A transmissão do duelo será feita pelo canal Premiere.

Aguero deixou o Manchester City após 10 anos: veja jogadores que estão há muito tempo no mesmo clube

Pelo Campeonato Carioca, Volta Redonda e Boavista entram em campo às 18h, no estádio Raulino de Oliveira. A transmissão será do pay per view do estadual.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

11h - Uberlândia x América-MG Campeonato Mineiro Onde assistir: Premiere

15h30 - Resende x Portuguesa-RJ Campeonato Carioca Onde assistir: Carioca TV

16h - Cruzeiro x Tombense Campeonato Mineiro Onde assistir: Premiere

17h - Luverdense x Red Bull Bragantino Copa do Brasil Onde assistir: SporTV e Premiere

17h30 - Caldense x Atlético-MG Campeonato Mineiro Onde assistir: Premiere

18h - Volta Redonda x Boavista Campeonato Carioca Onde assistir: Carioca TV