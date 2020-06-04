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Campeonato Mexicano estuda mudar regras a partir do próximo ano

Ideia é que o nono e décimo lugar da competição disputem
com o sétimo e oitavo por uma vaga nos playoffs...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2020 às 15:56

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 15:56

Crédito: Divulgação
O Campeonato Mexicano estuda mudar as suas fórmulas. Visando mais visibilidade e renda, a entidade encontrou um jeito para mais patrocínios a partir da próxima temporada: colocar o nono e décimo colocados para disputar a vaga com o sétimo e oitavo.
Os jogos serão disputados em sistema de ida e volta. Antes, o sétimo e oitavo se classificariam diretamente para os playoffs. A partir do próximo ano, o nono e o décimo disputariam com eles partidas de ida e volta para decidirem apenas duas vagas.
Nas fases finais, o torneio terá a mesma forma: quartas de final, semifinal e final.
A Televisa, TV Azteca e Fox Sports apoiam a possibilidade de duelos mais atraentes. Esta proposta, porém, só será viável caso a temporada se inicie antes de julho, pois o calendário terminaria em 27 de dezembro.E MAIS:Roma é primeira opção de Pedro após deixar Chelsea no fim da temporadaInglaterra permite clubes a realizarem cinco substituiçõesPSV afasta Dumfries por ida a protesto antirracista na HolandaKroos brinca com Real Madrid por legendas em entrevistaThomas Muller conta com quem gostaria de atuar entre Messi e CR7Guilherme Torres avalia retorno de jogos no Campeonato Grego E MAIS:

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