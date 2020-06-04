Campeonato Mexicano estuda mudar regras a partir do próximo ano

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O Campeonato Mexicano estuda mudar as suas fórmulas. Visando mais visibilidade e renda, a entidade encontrou um jeito para mais patrocínios a partir da próxima temporada: colocar o nono e décimo colocados para disputar a vaga com o sétimo e oitavo.

Os jogos serão disputados em sistema de ida e volta. Antes, o sétimo e oitavo se classificariam diretamente para os playoffs. A partir do próximo ano, o nono e o décimo disputariam com eles partidas de ida e volta para decidirem apenas duas vagas.

Nas fases finais, o torneio terá a mesma forma: quartas de final, semifinal e final.