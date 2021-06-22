Campeonato Italiano receberá jogos com até 25% da capacidade dos estádios, diz subsecretário

O Campeonato Italiano irá contar com a presença de público nos estádios na próxima temporada. No entanto, o subsecretário de saúde, Andrea Costa, confirmou que, inicialmente, apenas 25% da capacidade das arenas dos jogos poderão ser ocupadas.- Posso dar a notícia de que a próxima tmeporada começa no dia 22 de agosto e com 25% do público presente. Haverá uma progressão gradativa para chegar nas próximas semanas com um aumento percentual.
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O Estádio Olímpico de Roma já está recebendo público para as partidas da Itália na Eurocopa. O país ainda receberá um confronto pelas quartas de final da principal competição entre seleções da Europa.
Desde março de 2020, o Campeonato Italiano não recebe público nas arenas por conta da pandemia da Covid-19. Na última temporada, a Copa da Itália recebeu uma pequena quantidade de torcedores na final, enquanto a Inter de Milão conseguiu liberação para levar convidados na última rodada do Calcio.