Campeonato Italiano receberá jogos com até 25% da capacidade dos estádios, diz subsecretário

Crédito: Estádio Olímpico de Roma tem recebido público nesta Eurocopa (MIKE HEWITT / POOL / AFP

O Campeonato Italiano irá contar com a presença de público nos estádios na próxima temporada. No entanto, o subsecretário de saúde, Andrea Costa, confirmou que, inicialmente, apenas 25% da capacidade das arenas dos jogos poderão ser ocupadas.- Posso dar a notícia de que a próxima tmeporada começa no dia 22 de agosto e com 25% do público presente. Haverá uma progressão gradativa para chegar nas próximas semanas com um aumento percentual.

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O Estádio Olímpico de Roma já está recebendo público para as partidas da Itália na Eurocopa. O país ainda receberá um confronto pelas quartas de final da principal competição entre seleções da Europa.