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futebol

Campeonato Italiano pode paralisar por cerca de duas semanas

Surto de casos de Covid-19 no elenco do Genoa provoca polêmicas e debates sobre a questão dos protocolos. Napoli também pode estar com jogadores contaminados...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 09:14

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 09:14
Crédito: Napoli e Genoa se enfrentaram no último domingo (Divulgação Twitter Napoli
O Campeonato Italiano pode ser paralisado por duas semanas por conta dos 14 casos de Covid-19 no elenco do Genoa, de acordo com o “Corriere della Sera”. A princípio, somente o duelo entre Genoa e Torino foi adiado, mas a situação provocou polêmica em relação aos protocolos e sobre o retorno do futebol.
O Napoli, adversário do Genoa no último domingo, realizou os primeiros exames em seus atletas e os resultados devem ser obtidos nesta quarta-feira. No entanto, a entidade afirma que somente a segunda leva de testes, que será feita na sexta-feira com resultados no sábado, irá ser útil para diagnosticar possíveis casos do novo coronavírus no plantel.
Dessa forma, a equipe comandada por Gattuso, com jogo marcado para o próximo domingo contra a Juventus, só deve saber se terá condições de entrar em campo ou não na véspera da partida. A Liga que organiza o futebol italiano irá se reunir entre terça e quarta-feira para definir o que será adotado nos próximos dias.

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