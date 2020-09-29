Campeonato Italiano pode paralisar por cerca de duas semanas

Crédito: Napoli e Genoa se enfrentaram no último domingo (Divulgação Twitter Napoli

O Campeonato Italiano pode ser paralisado por duas semanas por conta dos 14 casos de Covid-19 no elenco do Genoa, de acordo com o “Corriere della Sera”. A princípio, somente o duelo entre Genoa e Torino foi adiado, mas a situação provocou polêmica em relação aos protocolos e sobre o retorno do futebol.

O Napoli, adversário do Genoa no último domingo, realizou os primeiros exames em seus atletas e os resultados devem ser obtidos nesta quarta-feira. No entanto, a entidade afirma que somente a segunda leva de testes, que será feita na sexta-feira com resultados no sábado, irá ser útil para diagnosticar possíveis casos do novo coronavírus no plantel.