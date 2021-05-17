Campeonato Italiano, Championship... saiba onde assistir aos jogos de segunda-feira

A semana começa movimentada pelas partidas no Brasil e no mundo. Nesta segunda-feira (17), Verona e Bologna se enfrentam, pelo Campeonato Italiano, às 15h45 (horário de Brasília), em partida válida pela 37ª rodada da competição.Já pela Championship, Segunda Divisão inglesa, Barnsley e Swansea City entram em campo às 16h15 (de Brasília), com transmissão do canal Fox Sports. Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão: