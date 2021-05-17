Campeonato Italiano, Championship... saiba onde assistir aos jogos de segunda-feira

A semana começa movimentada pelas partidas no Brasil e no mundo. Nesta segunda-feira (17), Verona e Bologna se enfrentam, pelo Campeonato Italiano, às 15h45 (horário de Brasília), em partida válida pela 37ª rodada da competição.Já pela Championship, Segunda Divisão inglesa, Barnsley e Swansea City entram em campo às 16h15 (de Brasília), com transmissão do canal Fox Sports. Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
14h - Bournemouth x BrentfordChampionshipOnde assistir: Fox Sports
15h - Internacional x KindermannBrasileirão FemininoOnde assistir: CBF TV
15h - Real Brasília x FlamengoBrasileirão FemininoOnde assistir: CBF TV
15h45 - Verona x BolognaCampeonato ItalianoOnde assistir: Estádio TNT Sports
16h15 - Barnsley x Swansea CityChampionshipOnde assistir: Fox Sports
20h00 - Corinthians x GrêmioBrasileirão FemininoOnde assistir: CBF TV