AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Campeonato Italiano, Championship... saiba onde assistir aos jogos de segunda-feira
futebol

Campeonato Italiano, Championship... saiba onde assistir aos jogos de segunda-feira

O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão
...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 02:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mai 2021 às 02:00
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
A semana começa movimentada pelas partidas no Brasil e no mundo. Nesta segunda-feira (17), Verona e Bologna se enfrentam, pelo Campeonato Italiano, às 15h45 (horário de Brasília), em partida válida pela 37ª rodada da competição.Já pela Championship, Segunda Divisão inglesa, Barnsley e Swansea City entram em campo às 16h15 (de Brasília), com transmissão do canal Fox Sports. Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
14h - Bournemouth x BrentfordChampionshipOnde assistir: Fox Sports
15h - Internacional x KindermannBrasileirão FemininoOnde assistir: CBF TV
15h - Real Brasília x FlamengoBrasileirão FemininoOnde assistir: CBF TV
15h45 - Verona x BolognaCampeonato ItalianoOnde assistir: Estádio TNT Sports
16h15 - Barnsley x Swansea CityChampionshipOnde assistir: Fox Sports
20h00 - Corinthians x GrêmioBrasileirão FemininoOnde assistir: CBF TV

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Coleção Dia dos Pias Foxton
De bolsas a tênis: as novidades mais quentes no universo da moda
Imagem de destaque
'Happy hour das avós': mulher de 82 anos consegue mudança em lei americana para beber em casa de repouso
Caso aconteceu no domingo (19), na zona rural da cidade
Incêndio atinge madeireira em Santa Teresa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados