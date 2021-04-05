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Campeonato Inglês: veja os resultados do dia

Vitória do West Ham  contra o Wolverhampton em partida de cinco gols e empate em Liverpool marcaram o dia...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 20:38

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2021 às 20:38
Crédito: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
Nesta segunda-feira, os gramados da Inglaterra viram a bola rolar em duas partidas diferentes da 30ª rodada do Campeonato Inglês. Enquanto Everton e Crystal Palace empataram em 1 a 1, o West Ham venceu o Wolverhampton por 3 a 2.
Veja a tabela do InglêsEVERTON 1 X 1 CRYSTAL PALACENa cidade de Liverpool, o Everton viu a vitória em casa escapar por poucos minutos. Os Toffees saíram na frente do placar com James Rodríguez, aos 11 do segundo tempo, mas o Palace empatou a partida aos 41 da segunda etapa com Michy Batshuayi.
WOLVERHAMTPON 2 X 3 WEST HAMEm uma partida agitada, o West Ham abriu a vantagem de três gols no placar já na primeira etapa, com gols de Lingard, Pablo Fornals e Jarrod Bowen. O Wolverhampton descontou no final da primeira parte, com Dendoncker, e marcou mais uma vez no segundo tempo, agora com Fábio Silva.

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