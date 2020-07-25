Campeonato Inglês termina neste domingo com brigas na tabela

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Vai rolar a bola para a última rodada do Campeonato Inglês. Neste domingo, todas as 20 equipes entram em campo ao mesmo tempo para a sequência da competição que coroou o Liverpool como o grande campeão. Mas se por um lado a disputa pelo título está encerrada, outras brigas ainda estão em aberto.

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BRIGA POR CHAMPIONS LEAGUEA disputa por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa é a que mais chama a atenção nesta última rodada. Manchester United, Chelsea e Leicester, que são terceiro, quarto e quinto, respectivamente, entram em campo para definir os dois últimos classificados para o maior torneio de clubes do planeta.

Se apenas a disputa já não fosse o suficiente, Leicester e Manchester United se enfrentam no King Power Stadium, num jogo que promete ser eletrizante do início ao fim.

EUROPA LEAGUE EM ABERTO​A disputa por vaga na Europa League envolve, além dos três times que brigam por vaga na Champions, outras duas equipes: Wolverhampton e Tottenham, sexto e sétimo, respectivamente. Os Lobos enfrentam o Chelsea, enquanto os Spurs jogam contra o Crystal Palace. Ambas equipes jogam fora de casa.

No entanto, uma vaga ainda pode ser aberta para o sétimo colocado ao final da competição. Chelsea e Arsenal fazem a final da Copa da Inglaterra e quem vencer garante vaga na Liga Europa. Caso os Blues sejam campeões, uma nova vaga será aberta na tabela, pois o clube já ocupa as primeiras posições.

SALDO DE GOLS PODE DEFINIR REBAIXAMENTOOutra briga interessante é na parte de baixo da tabela, com três clubes brigando pelas duas vagas que ninguém quer. Aston Villa, Watford e Bournemouth, 17º, 18º e 19º, respectivamente, farão a partida da vida para se livrar da Championship. E para ter ainda mais emoção, os três clubes jogam fora de casa.

O saldo de gols, primeiro critério de desempate do Campeonato Inglês, pode ser fundamental nesta disputa. Enquanto Aston Villa e Watford têm 34 pontos, o Bournemouth tem 31. No entanto, o time de Birmingham leva vantagem na diferença de gols pois tem um saldo de -26. Os outros dois times têm -27. Caso o saldo de gols termine empatado, os gols marcados definem a posição. O Aston Villa tem 40, o Watford tem 34 e o Bournemouth tem 37.

CUMPRINDO TABELAApós ser campeão e finalmente erguer a taça na última semana, o Liverpool se despede da temporada em jogo contra o Newcastle, fora de casa. Eliminado na Copa da Inglaterra e na Liga dos Campeões, o time de Jürgen Klopp agora só volta a jogar oficialmente em setembro.

Por outro lado, o Manchester City, vice-campeão inglês, fará de sua partida contra o Norwich um treino de luxo. O time de Pep Guardiola se prepara para a Liga dos Campeões, onde enfrentará o Real Madrid no dia 7 de agosto, pelo segundo jogo das oitavas de final. Em vantagem na eliminatória, o City pode até perder por 1 a 0 que se classifica para enfrentar Juventus ou Lyon.

VEJA TODOS OS JOGOS DA RODADA​Arsenal x Watford - Emirates StadiumBurnley x Brighton - Estádio Turf MoorChelsea x Wolverhampton - Stamford BridgeCrystal Palace x Tottenham - Selhurst ParkEverton x Bournemouth - Goodison ParkLeicester x Manchester United - King Power StadiumManchester City x Norwich - Etihad StadiumNewcastle x Liverpool - Saint James' ParkSouthampton x Sheffield United - Saint Mary's StadiumWest Ham x Aston Villa - Estádio Olímpico de Londres