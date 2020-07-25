Campeonato Inglês termina neste domingo com brigas na tabela

Vai rolar a bola para a última rodada do Campeonato Inglês. Neste domingo, todas as 20 equipes entram em campo ao mesmo tempo para a sequência da competição que coroou o Liverpool como o grande campeão. Mas se por um lado a disputa pelo título está encerrada, outras brigas ainda estão em aberto.
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BRIGA POR CHAMPIONS LEAGUEA disputa por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa é a que mais chama a atenção nesta última rodada. Manchester United, Chelsea e Leicester, que são terceiro, quarto e quinto, respectivamente, entram em campo para definir os dois últimos classificados para o maior torneio de clubes do planeta.
Se apenas a disputa já não fosse o suficiente, Leicester e Manchester United se enfrentam no King Power Stadium, num jogo que promete ser eletrizante do início ao fim.
EUROPA LEAGUE EM ABERTOA disputa por vaga na Europa League envolve, além dos três times que brigam por vaga na Champions, outras duas equipes: Wolverhampton e Tottenham, sexto e sétimo, respectivamente. Os Lobos enfrentam o Chelsea, enquanto os Spurs jogam contra o Crystal Palace. Ambas equipes jogam fora de casa.
No entanto, uma vaga ainda pode ser aberta para o sétimo colocado ao final da competição. Chelsea e Arsenal fazem a final da Copa da Inglaterra e quem vencer garante vaga na Liga Europa. Caso os Blues sejam campeões, uma nova vaga será aberta na tabela, pois o clube já ocupa as primeiras posições.
SALDO DE GOLS PODE DEFINIR REBAIXAMENTOOutra briga interessante é na parte de baixo da tabela, com três clubes brigando pelas duas vagas que ninguém quer. Aston Villa, Watford e Bournemouth, 17º, 18º e 19º, respectivamente, farão a partida da vida para se livrar da Championship. E para ter ainda mais emoção, os três clubes jogam fora de casa.
O saldo de gols, primeiro critério de desempate do Campeonato Inglês, pode ser fundamental nesta disputa. Enquanto Aston Villa e Watford têm 34 pontos, o Bournemouth tem 31. No entanto, o time de Birmingham leva vantagem na diferença de gols pois tem um saldo de -26. Os outros dois times têm -27. Caso o saldo de gols termine empatado, os gols marcados definem a posição. O Aston Villa tem 40, o Watford tem 34 e o Bournemouth tem 37.
CUMPRINDO TABELAApós ser campeão e finalmente erguer a taça na última semana, o Liverpool se despede da temporada em jogo contra o Newcastle, fora de casa. Eliminado na Copa da Inglaterra e na Liga dos Campeões, o time de Jürgen Klopp agora só volta a jogar oficialmente em setembro.
Por outro lado, o Manchester City, vice-campeão inglês, fará de sua partida contra o Norwich um treino de luxo. O time de Pep Guardiola se prepara para a Liga dos Campeões, onde enfrentará o Real Madrid no dia 7 de agosto, pelo segundo jogo das oitavas de final. Em vantagem na eliminatória, o City pode até perder por 1 a 0 que se classifica para enfrentar Juventus ou Lyon.
VEJA TODOS OS JOGOS DA RODADAArsenal x Watford - Emirates StadiumBurnley x Brighton - Estádio Turf MoorChelsea x Wolverhampton - Stamford BridgeCrystal Palace x Tottenham - Selhurst ParkEverton x Bournemouth - Goodison ParkLeicester x Manchester United - King Power StadiumManchester City x Norwich - Etihad StadiumNewcastle x Liverpool - Saint James' ParkSouthampton x Sheffield United - Saint Mary's StadiumWest Ham x Aston Villa - Estádio Olímpico de Londres
Todos os jogos acontecem às 12h (de Brasília).