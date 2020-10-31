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Sem restrições

Campeonato Inglês seguirá em meio ao novo lockdown no Reino Unido

O primeiro ministro britânico disse sim para a continuação da Premier League, que começou no dia 12 de setembro e está na sétima rodada

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 17:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 17:41
Liverpool em jogo do campeonato inglês
Liverpool em jogo do campeonato inglês Crédito: Reprodução Facebook
O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou neste sábado (31) que o Campeonato Inglês não será paralisado em meio ao novo lockdown imposto no país por causa do aumento de novos casos da Covid-19.
A nova temporada da Premier League, como é chamado o torneio, começou no dia 12 de setembro e está na sétima rodada. O atual campeão, Liverpool, lidera com 16 pontos e venceu hoje o West Ham de virada por 2 a 1.
Johnson disse sim para a continuação da Premier League, e afirmou que o governo será guiado pelas evidências de quanto tempo as restrições irão durar.
A pandemia deixou mais de 46 mil mortos no país. Este confinamento é menos restritivo que o de março e abril, mas o primeiro-ministro, Boris Johnson, declarou que não é uma medida que gostaria de tomar. O confinamento domiciliar começa a partir da próxima quinta-feira e tem previsão de durar até o dia 2 de dezembro.

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