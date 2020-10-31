Campeonato Inglês seguirá em meio ao novo lockdown no Reino Unido

Liverpool em jogo do campeonato inglês Crédito: Reprodução Facebook

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou neste sábado (31) que o Campeonato Inglês não será paralisado em meio ao novo lockdown imposto no país por causa do aumento de novos casos da Covid-19.

A nova temporada da Premier League, como é chamado o torneio, começou no dia 12 de setembro e está na sétima rodada. O atual campeão, Liverpool, lidera com 16 pontos e venceu hoje o West Ham de virada por 2 a 1.

Johnson disse sim para a continuação da Premier League, e afirmou que o governo será guiado pelas evidências de quanto tempo as restrições irão durar.