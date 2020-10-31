Campeonato Inglês seguirá em meio ao novo lockdown no Reino Unido

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou neste sábado (31) que o Campeonato Inglês não será paralisado em meio ao novo lockdown imposto no país por causa do aumento de novos casos da Covid-19.
A nova temporada da Premier League, como é chamado o torneio, começou no dia 12 de setembro e está na sétima rodada. O atual campeão, Liverpool, lidera com 16 pontos e venceu hoje o West Ham de virada por 2 a 1.
Johnson disse sim para a continuação da Premier League, e afirmou que o governo será guiado pelas evidências de quanto tempo as restrições irão durar.
A pandemia deixou mais de 46 mil mortos no país. Este confinamento é menos restritivo que o de março e abril, mas o primeiro-ministro, Boris Johnson, declarou que não é uma medida que gostaria de tomar. O confinamento domiciliar começa a partir da próxima quinta-feira e tem previsão de durar até o dia 2 de dezembro.