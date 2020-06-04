Campeonato Inglês autoriza cinco substituições por time em retomada

A ideia de aumentar o número de câmbios tem por objetivo minimizar os efeitos do tempo de inatividade forçado pela pandemia. Crédito: Divuulgação

O Campeonato Inglês autorizará cinco substituições por time na retomada da competição após a paralisação em razão da pandemia do novo coronavírus. A decisão foi votada pelos participantes do torneio e vale até o fim desta temporada.

Além do aumento no número de substituições, a quantidade de jogadores no banco de reservas também vai crescer. A partir de agora serão nove ao invés de sete.

As cinco trocas precisam ser feitas em no máximo três paralisações, para evitar pausas desnecessárias no jogo.

A ideia de aumentar o número de câmbios tem por objetivo minimizar os efeitos do tempo de inatividade forçado pela pandemia. Na Alemanha, onde o campeonato já foi retomado, a regra está sendo adotada.

O Campeonato Inglês será retomado no dia 17. O Liverpool lidera a competição com 82 pontos. O Manchester City é o segundo, com 57, e o Leicester está em terceiro com 48.