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Efeitos da pandemia

Campeonato Inglês autoriza cinco substituições por time em retomada

Além do aumento no número de substituições, a quantidade de jogadores no banco de reservas também vai crescer. A partir de agora serão nove ao invés de sete
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 16:05

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 16:05

Venda de bebidas alcoólicas nos estádios do ES está liberada desde o final de 2014
A ideia de aumentar o número de câmbios tem por objetivo minimizar os efeitos do tempo de inatividade forçado pela pandemia. Crédito: Divuulgação
O Campeonato Inglês autorizará cinco substituições por time na retomada da competição após a paralisação em razão da pandemia do novo coronavírus. A decisão foi votada pelos participantes do torneio e vale até o fim desta temporada.
Além do aumento no número de substituições, a quantidade de jogadores no banco de reservas também vai crescer. A partir de agora serão nove ao invés de sete.
As cinco trocas precisam ser feitas em no máximo três paralisações, para evitar pausas desnecessárias no jogo.
A ideia de aumentar o número de câmbios tem por objetivo minimizar os efeitos do tempo de inatividade forçado pela pandemia. Na Alemanha, onde o campeonato já foi retomado, a regra está sendo adotada.
O Campeonato Inglês será retomado no dia 17. O Liverpool lidera a competição com 82 pontos. O Manchester City é o segundo, com 57, e o Leicester está em terceiro com 48.
Os clubes estão em fase final de preparação para os jogos e já estão autorizados a realizarem amistosos, seguindo regras de prevenção de contágio.

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