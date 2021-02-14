Campeonato Francês: veja os resultados do dia

Veja a tabela do FrancêsMÔNACO 2 X 2 LORIENTCom dois gols de pênalti, a partida entre Mônaco e Lorient pegou fogo. Os visitantes abriram o placar com Terem Moffi no início da partida, mas Ben Yedder deixou tudo igual na segunda etapa. O Lorient marcou mais uma vez com Terem Moffi, mas deixou a vitória escapar no último minuto, quando Ben Yedder marcou novamente.ANGERS 1 X 3 NANTES​Neste confronto, o Nantes mostrou desde o início que estava pronto para vencer fora de sua casa, abrindo 2 a 0 em sete minutos de jogo com gols de Simon e Louza. O Angers descontou com Thomas Mangani, mas o xeque-mate chegou na segunda etapa, com Bamba.DIJON 0 X 2 NIMESA primeira etapa deste confronto foi livre de grandes emoções, o Nimes só foi marcar na segunda parte do jogo. O primeiro gol saiu de Renaud Ripart, enquanto o segundo saiu de Niclas Eliasson, sem mais chances para o time da casa.METZ 1 X 2 STRASBOURGNeste domingo, nenhuma equipe que jogou em casa venceu algum confronto, e o Metz seguiu a regra. O time saiu da frente, com gol de Thomas Delaine, mas viu o Strasbourg virar com Adrien Thomasson marcando na primeira e na segunda etapa.STADE RENNAIS 0 X 2 SAINT-ÉTIENNEO Stade Rennais foi a equipe que teve mais a posse da bola e mais finalizou, mas viu o seu adversário marcar. Denis Bouanga abriu o placar para o Saint-Étienne na primeira etapa, e Arnaud Nordin concluiu o jogo no segundo tempo do confronto.LILLE 0 X 0 STADE BRESTOIS 29​Contra o Brest, o Lille era amplo favorito. Líder do Campeonato Francês, a equipe teria de aproveitar um período do PSG sem Neymar para segurar o topo da tabela, mas tropeçou contra o Brest. A equipe da casa criou chances, mas foi parada pela defesa adversária.BORDEAUX 0 X 0 OLYMPIQUE DE MARSEILLEO confronto direto entre dois adversários do meio da tabela não teve gol algum. O Bordeaux finalizou mais vezes e teve mais a bola, mas o destaque da partida foi para o Marseille e as expulsões de Leonardo Balerdi e Darío Benedetto na segunda etapa.