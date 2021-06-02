Campeonato Francês passará a ter 18 times a partir da temporada 2023/24

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

O Campeonato Francês com 20 times em sua disputa está com os dias contados. Nesta quarta-feira, segundo a imprensa local, a Liga de Futebol Profissional (LFP), que organiza o torneio nacional, aprovou uma redução de equipes a partir da temporada 2023/24. 18 times disputarão a competição.

+ Veja a tabela final da Ligue 1Segundo o "L'Équipe", a mudança na Ligue 1 deve ser oficializada nesta quinta-feira, em assembleia geral da LFP. Ainda de acordo com o jornal, a fórmula também já está definida. Na temporada 2022/23, apenas duas equipes da Ligue 2 (2ª divisão) conseguirão o acesso, enquanto quatro da elite serão rebaixadas.

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O principal motivo para a realização desta mudança na elite francesa é financeiro, pois aumentará os benefícios econômicos das equipes que permanecem na primeira divisão.

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