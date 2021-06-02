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futebol

Campeonato Francês passará a ter 18 times a partir da temporada 2023/24

Atualmente com 20 equipes, torneio mudará fórmula a fim de razões econômicas. Na temporada 2022/23, quatro equipes caíram da elite e apenas duas subirão da Ligue 2...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 17:28

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 17:28

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O Campeonato Francês com 20 times em sua disputa está com os dias contados. Nesta quarta-feira, segundo a imprensa local, a Liga de Futebol Profissional (LFP), que organiza o torneio nacional, aprovou uma redução de equipes a partir da temporada 2023/24. 18 times disputarão a competição.
+ Veja a tabela final da Ligue 1Segundo o "L'Équipe", a mudança na Ligue 1 deve ser oficializada nesta quinta-feira, em assembleia geral da LFP. Ainda de acordo com o jornal, a fórmula também já está definida. Na temporada 2022/23, apenas duas equipes da Ligue 2 (2ª divisão) conseguirão o acesso, enquanto quatro da elite serão rebaixadas.
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O principal motivo para a realização desta mudança na elite francesa é financeiro, pois aumentará os benefícios econômicos das equipes que permanecem na primeira divisão.
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A ideia dos clubes, como foi discutido nesta quarta-feira, era que a alteração entrasse em vigor já daqui a uma ou duas temporadas. Com ideia contrária, porém, o presidente da LFP, Vincent Labrune, decidiu pela alteração apenas na temporada 2023/24.

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