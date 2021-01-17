Campeonato Francês: Derrotas de Lyon e Saint-Étienne são os destaques do dia

O domingo marcou o encerramento da 20ª rodada do Campeonato Francês. O destaque da rodada foi a derrota do Lyon para o Metz por 1 a 0. Com o resultado negativo, o time da casa desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança da competição.Novo campeão! Athletic Bilbao bate o BarcelonaO dia também foi ruim para outro tradicional time francês. No “jogo de seis pontos”, o Saint-Étienne foi derrotado pelo Estrasburgo por 1 a 0. Assim, o time alviverde fica estacionado na 16ª colocação, enquanto o Estrasburgo respira na 13ª posição.LYON X METZNo apagar das luzes, aos 45 minutos do segundo tempo, o atacante Aaron Leya Iseka, que entrou no decorrer do jogo, fez o único gol da partida para o Metz. Com o resultado, o time visitante chegou à nona colocação. Por sua vez, o Lyon desperdiçou a oportunidade de passar o Lillie e o PSG e ser o novo líder do Francês.LILLE X REIMSA derrota do Lyon foi boa para o Lille, que venceu Reims por 2 a 1 e alcançou a segunda colocação. Arber Zeneli abriu o placar para o time visitante, mas Jonathan Bamba e, aos 46 do segundo, Jonathan David, viraram para o Lille. Com o resultado, o Reims caiu para a 15ª colocação.STADE BRESTOIS 29 X RENNESA derrota do Lyon também foi boa para o Rennes, que segue na caçada pelo G4. A equipe bateu o Stade Brestois 29 por 2 a 1 e se manteve na colocação com 36 pontos. Já o time da cidade de Brest caiu para a 12ª posição com 26 pontos. Com apenas quatro minutos de jogo, Franck Honorat abriu o placar para o time da casa, mas logo em seguida Benjamin Bourigeaud empatou e, aos 22 minutos, Clement Grenier virou de pênalti. ESTRASBURGO X SAINT-ÉTIENNENo jogo de seis pontos, melhor para o time da casa. Com o gol do atacante Ludovic Ajorque, o Estrasburgo somou 23 pontos e pulou para a 13ª colocação. Já o Saint-Étiene estacionou no 16º lugar com 19 pontos.NANTES X LENSO Nantes empatou com o Lens por 1 a 1. De pênalti, Imran Louzan abriu o placar para o time da casa, porém Gael Kakuta empatou para os visitantes. Com o resultado, o Nantes chegou aos 18 pontos e se manteve na 17ª posição. Já o Lens caiu para o 10º lugar com 28 pontos. NICE X BOURDEAUX O time da cidade de Bourdeaux aplicou 3 a 0 sobre o Nice com gols de Hwang Ui-Jo, Paul Baysse e Toma Basic. Com o placar, o Bordeaux subiu para a oitava colocação com 29 pontos. Já o Nice caiu para a 14ª colocação com 23.LORIENT X DIJON FCOPor causa de um surto de Covid-19 no elenco do Lorient, a partida foi adiada.