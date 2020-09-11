Campeonato Espanhol retorna com Real e Barça disputando título

Crédito: Real Madrid e Barcelona seguem como favoritos do Espanhol (GABRIEL BOUYS / AFP

O Campeonato Espanhol retorna neste sábado, apesar de não haver jogos de Real Madrid e Barcelona nesta primeira rodada. No entanto, ambos os clubes seguem como favoritos para conquistarem mais um título nacional, embora a qualidade dos concorrentes também aumente. Veja como deve ser a disputa da competição nesta temporada, além das principais contratações e saídas de cada elenco.

Favoritos

Getafe: Apesar de ter se mantido no G-4 em boa parte do último Campeonato Espanhol, o elenco comandado pelo técnico Bordalás perdeu fôlego. No entanto, a manutenção do treinador e dos principais nomes do elenco, além do reforço de Enes Unal, são fatores que podem fazer com que a equipe brigue por vaga em competição europeia.

Meio de tabela

Valencia: Apesar da tradição dentro da Espanha, o clube se desfez de seus principais jogadores da última temporada após ter decepcionado o torcedor. Rodrigo, Ferran Torres, Dani Parejo, Coquelin, Florenzi e Garay saíram do time a não há qualquer expectativa para uma boa campanha da equipe na temporada.

Athletic Bilbao: O tradicional time do San Mamés sempre tem montado equipes consistentes, dentro da tradição de contratar apenas jogadores bascos, e ido bem nas Copas nacionais. O ano não deve ser diferente e dificilmente o clube irá brigar por vaga em Liga Europa, apesar de ter bons talentos individuais, mas também deve passar longe da queda.

Osasuna: A equipe fez uma temporada bem consistente e terminou em 10º lugar na tabela apesar da lesão de Chimy Ávila, grande estrela do time. O argentino perdeu quase metade da campanha, jogou apenas 20 jogos e foi responsável por marcar nove gols. O time aguarda o retorno do artilheiro para ter sucesso no Espanhol.

Betis: Apesar de ter decepcionado na última temporada, o time de Sevilha contratou Manuel Pellegrini para comandar o elenco e espera ter melhores resultados. Com pouco dinheiro, o novo técnico irá contar com o experiente Claudio Bravo no gol e Sanabria no setor ofensivo. A situação do brasileiro Emerson Royal, lateral direito e peça importante do plantel, segue indefinida.

Levante: Com um dos melhores ataques do último ano, o Levante tentou manter a base do elenco que foi consistente ao longo da última campanha e espera fazer um ano seguro e sem sustos novamente.

Celta: Uma posição acima do último rebaixado e por pouco o time de Vigo não foi para a segunda divisão. A equipe decepcionou na última temporada, perdeu Rafinha Alcântara, mas o time tem força no ataque comandado por Iago Aspas e Denis Suárez, contratou o peruano Tapia e espera-se uma melhora da equipe de Óscar Garcia.

Rebaixamento

Valladolid: O time cujo Ronaldo é dono é um do que devem brigar para não cair, devido as saídas do elenco nesta temporada, principalmente do zagueiro Salisu. Enes Unal, Ben Arfa e Matheus Fernandes, que voltou de empréstimo para o Barcelona, também podem pesar. A briga pelo descenso vai depender de como os reforços podem somar com os atletas que restaram no elenco.

Eibar: O modesto time espanhol perdeu o principal jogador do ataque, Fabián Orellana, e pode passar mais sufoco do que no ano passado em que terminou o torneio com certa folga para os times que foram rebaixados.

Alavés: O clube repatriou o polêmico atacante brasileiro Deyverson e contratou o meio-campista Rodrigo Battaglia para tentar lutar por melhores posições na tabela, após ter terminado a última temporada apenas cinco pontos na frente do Leganés.

Cádiz: Atual vice-campeão da segunda divisão, o time retorna para a La Liga depois de 14 anos ausente da primeira divisão. A equipe conta com o técnico Álvaro Cervera, no comando desde 2016, quando o clube estava na terceira divisão, para fazer um campeonato honesto dentro de limitadas condições financeiras.

Huesca: Já o campeão da segundona também possui um elenco bem limitado financeiramente para competir com os times que já estavam na primeira divisão, mas a manutenção do elenco com alguns reforços, principalmente no setor defensivo, irão fazer o time brigar pela sobrevivência.