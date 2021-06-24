Campeonato Espanhol receberá público nos estádios, diz ministra

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O Campeonato Espanhol receberá público desde o início da próxima temporada. Segundo Carolina Darias, ministra da Saúde, as arenas poderão receber os torcedores com 100% de suas capacidades preenchidas, como antes da pandemia da Covid-19.- Voltamos a normalidade em termos de quantidade de público para o início da La Liga e da ACB (liga de basquete) - diz o novo decreto aprovado nesta quinta-feira pelo Conselho de Ministros.

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Darias acredita que "a notícia será bem recebida e bem aceita para todo o esporte e o país". Na Espanha, os torcedores não comparecem aos estádios de futebol desde a primeira onde da pandemia na Europa, em março de 2020.