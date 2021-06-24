Campeonato Espanhol receberá público nos estádios, diz ministra

O Campeonato Espanhol receberá público desde o início da próxima temporada. Segundo Carolina Darias, ministra da Saúde, as arenas poderão receber os torcedores com 100% de suas capacidades preenchidas, como antes da pandemia da Covid-19.- Voltamos a normalidade em termos de quantidade de público para o início da La Liga e da ACB (liga de basquete) - diz o novo decreto aprovado nesta quinta-feira pelo Conselho de Ministros.
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Darias acredita que "a notícia será bem recebida e bem aceita para todo o esporte e o país". Na Espanha, os torcedores não comparecem aos estádios de futebol desde a primeira onde da pandemia na Europa, em março de 2020.
Os clubes nunca conseguiram liberação para que os fãs voltassem às arenas mesmo que em quantidade reduzida. Apenas nos jogos eliminatórios da segunda divisão, em que o Rayo Vallecano conquistou o acesso, houve uma parcela de torcedores.