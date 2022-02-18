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Campeonato Coreano está prestes a começar com destaque para dupla brasileira do Daegu FC

Cesinha e Edgar vão em busca de uma ótima campanha na K-League...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 18:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2022 às 18:24
No próximo fim de semana (19 e 20), a Coreia do Sul dará início a temporada 2022 da K-League. Ao longo dos anos, os brasileiros Cesinha e Edgar se tornaram a esperança do Daegu FC de alcançar voos ainda maiores, não só na Liga Coreana, como na Liga dos Campeões da Ásia e na Copa da Coreia.O jovem clube coreano, de apenas 20 anos, se estabelece como um dos principais times da elite sul-coreana a cada temporada. Na última, garantiu a terceira posição na Liga, se classificou novamente para a Liga dos Campeões da Ásia e chegou à final da Copa da Coreia. O bicampeonato não veio, mas a torcida nutre a esperança de que a atual temporada seja ainda melhor.
O atacante brasileiro Cesinha, um dos pilares das últimas campanhas do Daegu FC, ficou entre os onze melhores da Liga pela quarta vez seguida e pela quinta em seis anos. Com 15 gols e 7 assistências em 41 jogos, ele também concorreu ao prêmio de melhor jogador da temporada.
- Nos preparamos muito nesta pré-temporada, apesar do frio intenso e da sensação térmica de -7°C. O ano de 2022 é especial para o clube por causa do aniversário de 20 anos de fundação. Seria excelente conquistar um título para presentear os torcedores. Infelizmente, a Copa da Coreia não veio no ano passado, mas será um dos nossos objetivos nessa temporada. Queremos ir longe na Liga dos Campeões da Ásia e na K-League também – destacou o ex-atacante do Atlético-MG.
Com mais de 100 jogos pelo clube e autor do gol do principal título da história do Daegu FC, o atacante Edgar, ex-Porto e São Paulo, é uma das principais esperanças da equipe coreana para a temporada de 2022. Há 4 anos no clube, ele se estabeleceu como uma das referências na K-League.
- A cada temporada que passa, nos superamos. Ter feito a melhor campanha da história na temporada passada nos deixa motivado para chegar ainda mais longe no ano e, é claro, levantarmos uma taça novamente. Alguns reforços chegaram, como o novo treinador e um lateral-esquerdo da seleção coreana. Acredito que todos vão agregar bastante neste ano – finalizou Edgar.A temporada 2022 na Coreia do Sul começa neste sábado (19). O primeiro jogo de Cesinha e Edgar com o Daegu FC será contra o FC Seoul, pela K-League, às 04:30 (de Brasília).
Crédito: CesinhaaesquerdaeEdgaradireitasãodestaquesdoDaeguFC(Divulgação/DaeguFC

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