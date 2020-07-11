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Campeonato Cearense vive 'dependência' da agenda de Ceará e Fortaleza

Federação Cearense de Futebol (FCF) tem planejamento de formatar a continuidade da disputa do estadual de acordo com tabela detalhada do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 03:11

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 03:11

Crédito: Divulgação
A liberação de jogos por parte do Governo do Estado e a agenda detalhada dos clubes mais vencedores do estadual (Ceará e Fortaleza) vão "dar o tom" do planejamento da Federação Cearense de Futebol (FCF) pensando na retomada do futebol. A data base trabalhada nesse momento é a de 20 de julho.
Isso porque, caso exista uma formatação de datas pensando na Copa do Nordeste ou mesmo na Série A do Brasileirão, a FCF planeja até mesmo dar sequência no Cearense com todos os confrontos que não dependam da participação do Alvinegro de Porangabussu ou o Leão do Pici.
Até mesmo a alternativa de fazer com que uma das datas pendentes da participação dos rivais da capital, o Clássico-Rei, aconteça na cidade de Salvador enquanto ambos estiverem "confinados" para a disputa do Nordestão.
Para cumprir a segunda fase do estadual (etapa onde Ceará e Fortaleza entraram diretamente), seriam necessários oito jogos com cinco deles podendo ocorrer sem os clubes de maior torcida.

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