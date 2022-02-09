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futebol

Campeonato Cearense: confira o resumo da 11ª rodada da primeira fase

Destaques ficaram por conta de mais uma vitória do Caucaia, além de um novo tropeço do Ferroviário, jogando em casa...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 21:23

LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2022 às 21:23
Na tarde desta quarta-feira, três jogos movimentaram a 11ª rodada da primeira fase Campeonato Cearense 2022, com mais um duelo sendo concluído no início desta noite. Entre os destaques, o líder Caucaia disparou na ponta ao bater o lanterna Crato, resultado que o deixou próximo de garantir sua vaga nas semifinais, além de abrir boa diferença para o vice-líder Ferroviário que, por sua vez, voltou a empatar, desta vez com o Maracanã. Confira abaixo o resumo:Atlético-CE 0x2 Iguatu
Precisando da vitória para deixar a zona de rebaixamento, o Atlético-CE entrou em campo disposto a buscar o triunfo em casa para aliviar sua situação. Apesar do placar zerado na primeira etapa, o Iguatu voltou melhor para a etapa complementar marcando seus com gols com Marcondi e França, fechando a conta em 2 a 0. Com o resultado, os visitantes ficaram na 5ª colocação, agora com 14 pontos, enquanto o Atlético acabou estacionando na 7ª posição com seus 7 pontos somados até então.
Crato 0x1 Caucaia
Buscando mais uma vitória na competição, o Caucaia não decepcionou sua torcida e levou a melhor diante do Crato. Ainda no primeiro tempo, já na reta final, Yuri Tanque garantiu o triunfo aos visitantes marcando o único gol do jogo, resultado que fez o Caucaia disparar na liderança com 25 pontos, enquanto os mandantes, por conta do tropeço, acabaram permanecendo na última posição com seus 5 pontos, e poderá ser rebaixado na próxima rodada.
Ferroviário 1x1 Maracanã
Tentando deixar de lado os tropeços nas duas últimas rodadas, o Ferroviário entrou disposto a buscar uma vitória diante do Maracanã, no estádio Elzir Cabral, em Fortaleza. Porém, as coisas não saíram conforme o planejado para o Tubarão. Apesar de sair na frente com Wandson, ainda no primeiro tempo, Dudu Itapagé tratou de igualar tudo, fechando a conta em 1 a 1. Com o resultado, o Ferroviário chegou aos 21 pontos, porém mantendo-se na vice-liderança, enquanto os visitantes chegaram aos 15 pontos ficando na 4ª colocação.
Pacajus 1x0 Icasa
Fazendo valer o fator casa, o Pacajus levou a melhor sobre o Icasa. Já na segunda etapa de jogo, Joilson garantiu a vitória por 1 a 0, resultado que fez com que os mandantes chegassem aos 16 pontos pulando para a 3ª colocação agora com 16 pontos, enquanto os visitantes, por conta do tropeço, acabaram se mantendo na 6ª colocação com seus 13 pontos.
Crédito: FerroviárioeMaracanãchegaramaosextoempatenacompetição;equipesforamasquemaisempataramatéomomento(Foto:LenilsonSantos/Ferroviário

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