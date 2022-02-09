Campeonato Cearense: confira o resumo da 11ª rodada da primeira fase

Na tarde desta quarta-feira, três jogos movimentaram a 11ª rodada da primeira fase Campeonato Cearense 2022, com mais um duelo sendo concluído no início desta noite. Entre os destaques, o líder Caucaia disparou na ponta ao bater o lanterna Crato, resultado que o deixou próximo de garantir sua vaga nas semifinais, além de abrir boa diferença para o vice-líder Ferroviário que, por sua vez, voltou a empatar, desta vez com o Maracanã. Confira abaixo o resumo:Atlético-CE 0x2 Iguatu

Precisando da vitória para deixar a zona de rebaixamento, o Atlético-CE entrou em campo disposto a buscar o triunfo em casa para aliviar sua situação. Apesar do placar zerado na primeira etapa, o Iguatu voltou melhor para a etapa complementar marcando seus com gols com Marcondi e França, fechando a conta em 2 a 0. Com o resultado, os visitantes ficaram na 5ª colocação, agora com 14 pontos, enquanto o Atlético acabou estacionando na 7ª posição com seus 7 pontos somados até então.

Crato 0x1 Caucaia

Buscando mais uma vitória na competição, o Caucaia não decepcionou sua torcida e levou a melhor diante do Crato. Ainda no primeiro tempo, já na reta final, Yuri Tanque garantiu o triunfo aos visitantes marcando o único gol do jogo, resultado que fez o Caucaia disparar na liderança com 25 pontos, enquanto os mandantes, por conta do tropeço, acabaram permanecendo na última posição com seus 5 pontos, e poderá ser rebaixado na próxima rodada.

Ferroviário 1x1 Maracanã

Tentando deixar de lado os tropeços nas duas últimas rodadas, o Ferroviário entrou disposto a buscar uma vitória diante do Maracanã, no estádio Elzir Cabral, em Fortaleza. Porém, as coisas não saíram conforme o planejado para o Tubarão. Apesar de sair na frente com Wandson, ainda no primeiro tempo, Dudu Itapagé tratou de igualar tudo, fechando a conta em 1 a 1. Com o resultado, o Ferroviário chegou aos 21 pontos, porém mantendo-se na vice-liderança, enquanto os visitantes chegaram aos 15 pontos ficando na 4ª colocação.

Pacajus 1x0 Icasa

Fazendo valer o fator casa, o Pacajus levou a melhor sobre o Icasa. Já na segunda etapa de jogo, Joilson garantiu a vitória por 1 a 0, resultado que fez com que os mandantes chegassem aos 16 pontos pulando para a 3ª colocação agora com 16 pontos, enquanto os visitantes, por conta do tropeço, acabaram se mantendo na 6ª colocação com seus 13 pontos.