Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Campeonato Cearense começa com Caucaia vencendo e gol de... Romário?

Na primeira fase, Ceará e Fortaleza não participam da competição estadual...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jan 2022 às 18:20

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 18:20

Duas partidas abriram a disputa da Primeira Fase do Campeonato Cearense, estágio onde as equipes mais vencedoras e de maior tradição na história do torneio, Ceará e Fortaleza, não participam.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAtuando no Estádio Domingão, em Horizonte, Caucaia e Pacajus fizeram a abertura oficial da competição onde, aos 34 minutos, Edson Reis aproveitou cobrança de escanteio vinda do lado direito e testou firme para fazer o primeiro gol do Cearense 2022.
Entretanto, já na reta final etapa complementar, o Caucaia conseguiu a virada no marcador. Vitinho, em bonito contra-ataque armado após o erro de passe cometido por Edson, fez o tento da igualdade aos 35 minutos e Roni Lobo, nos acréscimos, decretou o triunfo da Raposa Metropolitana.
No outro confronto do dia, a equipe do Iguatu recebeu o Ferroviário no Estádio Morenão e os dois gols da partida saíram nos últimos minutos do confronto.
Com 35 minutos do segundo tempo, Uesles tentou interceptar de cabeça uma cobrançaa de falta vinda do lado esquerdo e tocou contra o próprio gol, abrindo a contagem para o Ferrão. Porém, aos 50, Romário Becker apareceu totalmente livre de marcação na grande área e teve tempo de ajeitar o corpo para testar no contrapé do goleiro Jonathan, deixando tudo igual.
Crédito: LenilsonSantos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente morre em confronto com a PM na Serra; ônibus é alvo de ataque
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados