Campeonato Cearense começa com Caucaia vencendo e gol de... Romário?

Duas partidas abriram a disputa da Primeira Fase do Campeonato Cearense, estágio onde as equipes mais vencedoras e de maior tradição na história do torneio, Ceará e Fortaleza, não participam.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAtuando no Estádio Domingão, em Horizonte, Caucaia e Pacajus fizeram a abertura oficial da competição onde, aos 34 minutos, Edson Reis aproveitou cobrança de escanteio vinda do lado direito e testou firme para fazer o primeiro gol do Cearense 2022.

Entretanto, já na reta final etapa complementar, o Caucaia conseguiu a virada no marcador. Vitinho, em bonito contra-ataque armado após o erro de passe cometido por Edson, fez o tento da igualdade aos 35 minutos e Roni Lobo, nos acréscimos, decretou o triunfo da Raposa Metropolitana.

No outro confronto do dia, a equipe do Iguatu recebeu o Ferroviário no Estádio Morenão e os dois gols da partida saíram nos últimos minutos do confronto.

Com 35 minutos do segundo tempo, Uesles tentou interceptar de cabeça uma cobrançaa de falta vinda do lado esquerdo e tocou contra o próprio gol, abrindo a contagem para o Ferrão. Porém, aos 50, Romário Becker apareceu totalmente livre de marcação na grande área e teve tempo de ajeitar o corpo para testar no contrapé do goleiro Jonathan, deixando tudo igual.