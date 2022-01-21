Campeonato Cearense: 5ª rodada é marcada por gols de Romário e Valderrama; confira o resumo

A tarde desta sexta-feira (21) marcou a realização da 5ª rodada da fase inicial do Campeonato Cearense 2022. Com a vitória sobre o Atlético-CE, o Caucaia manteve a ponta da tabela. Enquanto isso, em jogo envolvendo dois times do meio da classificação, Romário fez três gols e se destacou no triunfo do Iguatu diante do Crato. Confira o resumo:

Atlético-CE 0 x 1 Caucaia​Jogando fora de casa, o Caucaia venceu o Atlético-CE pelo placar de 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Jayson Santos logo no começo do jogo. Sendo assim, o time visitante disparou na liderança da fase inicial e agora tem 13 pontos. Enquanto isso, o clube da casa se mantém com apenas um ponto e aparece na última colocação.

Crato 1 x 3 Iguatu​Em confronto direto no meio da classificação, o Iguatu venceu o Crato jogando fora de casa. O nome do jogo foi Romário. O atacante do time visitante anotou os três gols da sua equipe no duelo. Enquanto isso, os donos da casa só conseguiram descontar já nos acréscimos, com Dagson. O resultado levou o clube de fora à 4ª colocação, com sete pontos. Por outro lado, os donos da casa ficam em 6° lugar, com quatro.

Ferroviário 2 x 0 Icasa​Atuando em seu estádio, o Ferroviário não tomou conhecimento do Icasa e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados em tempos distintos. Na primeira etapa, Diego Valderrama abriu o placar. Enquanto isso, no segundo tempo, Edson Cariús fechou o placar. Com a vitória, o time mandante chegou aos nove pontos e agora ocupa o 3° lugar. Enquanto isso, os visitantes voltam para casa com apenas dois pontos e no penúltimo posto.

Pacajus 1 x 1 Maracanã​O jogo de encerramento da rodada teve emoção até o último segundo. Fora de casa, o Maracanã saiu na frente com Dudu Itapajé no começo do segundo tempo. Entretanto, mesmo com um jogador a menos, o Pacajus buscou o empate nos acréscimos. O resultado deixou os visitantes em 3° lugar, com nove pontos. Enquanto isso, os donos da casa ficam na 4ª colocação, com oito.