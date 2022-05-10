Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Campeonato Cearense 2022 está sob sério risco de modificação; Entenda

Situação se dá por conta de punição do TJDF-CE aplicada e reformada contra o Crato...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 11:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 11:09
Uma acusação acolhida e reformada pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Ceará (TJDF-CE) contra o Crato envolvendo manipulação de resultados pode fazer com que toda a disputa do Campeonato Cearense deste ano sofra modificações em seu resultado.De acordo com a decisão onde o clube do interior do estado foi excluído da competição bem como teve todos os resultados de suas partidas declarados como WO, os pontos nas 14 partidas disputadas pela equipe na primeira fase mudam de dono.
Algo que, consequentemente, implicam em mudanças também nos classificados a etapa seguinte e até mesmo na conquista do tetracampeonato por parte do Fortaleza, não podendo o título ser homologado, neste momento, pela Federação Cearense de Futebol (FCF).
As quatro equipes que disputaram as semifinais do estadual em 2022 prometeram recorrer da decisão assim como a própria FCF. Com direito, inclusive, a uma fala bastante áspera do presidente do Leão, Marcelo Paz, que fez um paralelo sobre situação envolvendo o clube do Pici há sete anos.
- O Fred Bandeira, que quis tirar o Fortaleza do campeonato (Cearense) em 2015, é quem está conduzindo (o processo referido), para querer melar o nosso tetracampeonato. Por que o Fred Bandeira foi indicado pelo Sindicato dos Árbitros? Queria que vocês pesquisassem isso aí. Qual foi a benfeitoria que ele fez para o Sindicato dos Árbitros? E todo mundo sabia que ele foi indicado para ser presidente. E por que o auditor que mudou o voto hoje deve ser o próximo presidente do Tribunal? Queria que vocês pesquisassem isso aí - apontou o presidente do Fortaleza em entrevista coletiva.
O presidente do TJDF, em palavras veiculadas pelo diário 'O Povo', rebateu a colocação do dirigente do Tricolor de maneira igualmente firme, alegando que a postura não combina com a posição ocupada por Marcelo Paz.
- É lamentável a postura de um dirigente de um clube de Série A e que está na Libertadores adotar esse tipo de atitude, atacando não só a minha pessoa, mas ao Tribunal como um todo. Deveria ter mais respeito e ter cuidado, para que não sofra consequências por esse tipo de ataque. Me limito a comentar o que o presidente Marcelo Paz falou, dizendo que foi feita a devida justiça sim, os votos foram aplicados - disse Fred, agregando:
- Em 2015 eu era procurador de justiça, fiz apenas uma denúncia, não fui eu que julguei. Nosso julgamento hoje foi pautado no contraditório e ampla defesa. Ataque pessoal não é atitude de dirigente que se preze, de dirigente que deveria ser grande, coisa que o Marcelo Paz se mostra pequeno. Lamentáveis os comentários, tenho certeza que ele fez isso de cabeça quente e deve repensar as atitudes. No mais, a insatisfação deve ser perseguida nas instâncias superiores.
Crédito: ConquistaaindanãofoihomologadapelaFCF(Divulgação/Fortaleza

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados