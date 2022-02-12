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Campeonato Cearense: 12ª rodada é marcada por goleadas do Iguatu e Caucaia; confira resumo

Caucaia e Ferroviário despontam na ponta da tabela; Atlético-CE e Crato seguem nas últimas colocações...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 18:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 18:51
A tarde deste sábado (12) foi movimentada para o Campeonato Cearense. A 12ª rodada contou com goleadas do Iguatu e Caucaia, que se manteve no topo da tabela de classificação. Enquanto isso, Crato não conseguiu escapar da zona de rebaixamento. Confira o resumo:Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSMaracanã 1 x 2 PacajusO duelo foi bastante equilibrado e marcado por muitas faltas - o que rendeu os gols da partida. No primeiro tempo, o Maracanã saiu na frente do placar. Aos 23, José Elenilton converteu um pênalti e abriu o placar do Estádio Domingão. No entanto, a segunda etapa foi totalmente do Pacajus. Também de pênalti, Testinha também aproveitou e converteu pênalti, deixando tudo igual. Já no final do duelo, aos 34, João Victor decretou a vitória da equipe visitante.​Iguatu 7 x 0 CratoO duelo mais movimentado da rodada terminou com a vitória dos donos da casa, o que piorou a situação do Crato na tabela. Becker, aos 20, abriu o marcador. Nove minutos depois, Hugo Freitas ampliou a vantagem. Aos 35, mais um gol de Freitas. Antes do intervalo, Patuta anotou o quarto. Na segunda etapa, Romario marcou mais um. Para encerar, Davi Tibúrcio mandou duas bolas para o fundo das redes, finalizando o 7 x 0.Icasa 1 x 1 FerroviárioNo terceiro confronto da rodada, o único empate. Em um primeiro tempo mais apagado, as equipes só foram balançar as redes na segunda etapa. Aos 9, Mauri aproveitou e abriu a vantagem no O Inaldão. No entanto, no final do duelo, aos 45, a arbitragem marcou pênalti para o Icasa. Leandro Mendes foi para a cobrança e não desperdiçou, guardando no fundo e garantiu o empate no confronto.
Caucaia 5 x 2 Atlético-CEAs equipes protagonizaram o outro duelo mais movimentado da rodada. Logo aos 3 minutos, Jayson abriu o placar para os donos da casa. Na pressão, o Atlético conseguiu o empate aos 16, com Ari, que deixou tudo igual. No final do primeiro tempo, Goiaba fez o segundo do Caucaia. Na volta do intervalo, Vanderlan precisou apenas quatro minutos para ampliar a vantagem. Matheus Manguape também marcou o seu. Aos 22, Andson não desperdiçou e diminuiu a vantagem, deixando no 4 a 2. Já aos 51, em cobrança de pênaltis, Adailton deu números finais ao placar.
Crédito: Foto:Divulgação/Iguatu

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