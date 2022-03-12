Campeonato Catarinense: Figueirense abre vantagem diante do Hercílio Luz nas quartas de final

No Orlando Scarpelli, o Figueirense saiu em vantagem diante do Hercílio Luz com o triunfo por 1 a 0. O gol saiu através de Andrew.
Disposto a resolver a partida nos minutos iniciais, o Figueira se lançou ao ataque e conseguiu o gol na casa dos 7 minutos. Jhon Cley levantou e Andrew cabeceou, 1 a 0.
O gol deu ânimo ao Figueirense, que se manteve no campo de ataque. Perto do intervalo, Gustavo Henrique cabeceou e acertou o poste.
Na etapa final, o Hercílio Luz ficou com um jogador a menos na casa dos 9 minutos. Tito se irritou com Luiz Fernando e deu uma cabeçada no adversário. O árbitro viu e apresentou o cartão vermelho.
Com um jogador a mais, o Figueirense conseguiu controlar as ações e perdeu boas oportunidades de aumentar a vantagem.