Campeonato Carioca: Volta Redonda assume a liderança provisória, e Boavista goleia o Resende

O Campeonato Carioca tem um novo líder, pelo menos provisoriamente. Com a vitória sobre o Nova Iguaçu por 3 a 1, o Volta Redonda assumiu o topo da tabela e só perde o posição com uma vitória do Flamengo sobre o Madureira nesta segunda-feira.
Outra partida que movimentou o Campeonato Carioca foi a goleada do Boavista sobre o Resende por 4 a 1. Com o resultado, o Verdão de Saquarema sobe para a nona colocação, mas está a apenas dois pontos de distância do primeiro time do G4, o Botafogo.VOLTA REDONDA 3 X 2 NOVA IGUAÇU
Com emoção até o fim, o Voltaço derrotou o Nova Iguaçu por 3 a 1, no estádio Raulino de Oliveira. O time da casa foi para o intervalo com 2 a 0 no placar com dois gols de Alef Manga.
Na segunda etapa, contudo, o jogo ganhou mais emoção. Cinco minutos depois da parada técnica, Yan Everton diminuiu para o Nova Iguaçu. Na reta final da partida, Hiroshi fez o terceiro gol do Voltaço, porém Yan Everton fez mais um para os visitantes.
O gol no fim, entretanto, não conseguiu evitar a derrota do Nova Iguaçu, que agora ocupa a oitava colocação, enquanto o Voltaço assume a liderança provisória do Estadual.RESENDE 1 X 4 BOAVISTA
E teve chocolate na Páscoa. De manhã, no estádio do Trabalhador, o Boavista goleou o Resende por 4 a 1. O Verdão de Saquarema abriu o placar logo aos 11 minutos, mas o Alvinegro conseguiu o empate minutos após a parada técnica. Já na reta final do primeiro tempo, o Boavista conseguiu um gol e foi para os vestiários na frente no placar.
O que poderia se tornar um jogo mais emocionante, não aconteceu. Na metade da segunda etapa, o Boavista conseguiu mais dois gols que lhe garantiram a vitória . Michel Douglas (2), Jefferson Renan e Marquinhos fizeram para o Verdão, e Derli diminuiu para o Resende.
Agora, o Resende está na décima posição com oito pontos, enquanto o Boavista é o nono com nove pontos.