Campeonato Carioca, Copa do Nordeste... saiba onde assistir aos jogos da terça-feira

A terça-feira (23) será agitada para os amantes do esporte aqui no Brasil. Na parte da tarde, Resende e Volta Redonda se enfrentam às 15h30, pelo Campeonato Carioca. A transmissão é do pay per view da competição. Pela Copa do Nordeste, duas partidas acontecem às 21h30. CSA e Bahia entram em campo, no estádio Rei Pelé. Além disso, na Arena Castelão, o Fortaleza recebe o Santa Cruz, também pela competição regional. Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
15h30 - Resende x Volta Redonda Campeonato Carioca Onde assistir: Carioca TV
15h45 - Altos x Sampaio Correa Copa do NordesteOnde assistir: Nordeste FC
18h - Boavista x Fluminense Campeonato Carioca Onde assistir: Carioca TV
19h - Sport Recife x Confiança Copa do Nordeste Onde assistir: Nordeste FC
21h30 - CSA x Bahia Copa do Nordeste Onde assistir: SBT e Nordeste FC
21h30 - Fortaleza x Santa Cruz Copa do Nordeste Onde assistir: SBT, Fox Sports e Nordeste FC