Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Campeonato Carioca, Copa do Nordeste... saiba onde assistir aos jogos da terça-feira
futebol

Campeonato Carioca, Copa do Nordeste... saiba onde assistir aos jogos da terça-feira

As partidas do estadual agitam a tarde do futebol brasileiro. Além disso, a competição nordestina também acontece. Confira os horários de transmissão e onde assistir!...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 02:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 02:00
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
A terça-feira (23) será agitada para os amantes do esporte aqui no Brasil. Na parte da tarde, Resende e Volta Redonda se enfrentam às 15h30, pelo Campeonato Carioca. A transmissão é do pay per view da competição. Pela Copa do Nordeste, duas partidas acontecem às 21h30. CSA e Bahia entram em campo, no estádio Rei Pelé. Além disso, na Arena Castelão, o Fortaleza recebe o Santa Cruz, também pela competição regional. Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
15h30 - Resende x Volta Redonda Campeonato Carioca Onde assistir: Carioca TV
15h45 - Altos x Sampaio Correa Copa do NordesteOnde assistir: Nordeste FC
18h - Boavista x Fluminense Campeonato Carioca Onde assistir: Carioca TV
19h - Sport Recife x Confiança Copa do Nordeste Onde assistir: Nordeste FC
21h30 - CSA x Bahia Copa do Nordeste Onde assistir: SBT e Nordeste FC
21h30 - Fortaleza x Santa Cruz Copa do Nordeste Onde assistir: SBT, Fox Sports e Nordeste FC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados