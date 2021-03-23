Campeonato Carioca, Copa do Nordeste... saiba onde assistir aos jogos da terça-feira

A terça-feira (23) será agitada para os amantes do esporte aqui no Brasil. Na parte da tarde, Resende e Volta Redonda se enfrentam às 15h30, pelo Campeonato Carioca. A transmissão é do pay per view da competição. Pela Copa do Nordeste, duas partidas acontecem às 21h30. CSA e Bahia entram em campo, no estádio Rei Pelé. Além disso, na Arena Castelão, o Fortaleza recebe o Santa Cruz, também pela competição regional. Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão: