Campeonato Brasileiro, Final de Roland Garros… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de domingo

O domingo (13) será agitado por competições de diferentes modalidades esportivas ao longo do mundo. No futebol brasileiro, o São Paulo enfrenta o Atlético-MG, fora de casa, às 16h (de Brasília), pela 3ª rodada do Brasileirão.
Começo agitado! Confira a tabela atualizada do Brasileirão Quando o assunto é tênis, o dia marca a final de Roland Garros. Depois de vencer Rafael Nadal, o tenista sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, enfrenta o grego Stefanos Tsitsipas na decisão, às 10h (horário de Brasília).
Confira abaixo os principais confrontos do dia e onde assistir:7h - Estados Unidos x Japão Liga das nações feminina de vôleiOnde assistir: SporTV 2
10h - Novak Djokovic x Stefanos TsitsipasRoland GarrosOnde assistir: SporTV e Bandsports
10h - Inglaterra x Croácia Euro 2020 Onde assistir: Globo e SporTV
13h - Áustria x Macedônia do Norte Euro 2020 Onde assistir: SporTV
16h - Brasil x AlemanhaLiga das nações feminina de vôleiOnde assistir: SporTV 2
16h - Holanda x Ucrânia Euro 2020 Onde assistir: SporTV
16h - Atlético-MG x São Paulo Brasileirão Onde assistir: Globo e Premiere
16h - Flamengo x América-MG Brasileirão Onde assistir: Globo e Premiere
16h - Grêmio x Athletico-PR Brasileirão Onde assistir: Globo (PR e RS)
16h - Botafogo x Remo Brasileirão Série BOnde assistir: Premiere
16h - Avaí x Brusque Brasileirão Série B Onde assistir: Premiere
16h - Paraná x Figueirense Brasileirão Série C Onde assistir: DAZN
16h - Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets NBAOnde assistir: ESPN
18h - Brasil x Venezuela Copa América Onde assistir: SBT e ESPN Brasil
20h30 - Red Bull Bragantino x FluminenseBrasileirão Onde assistir: SporTV e Premiere
20h30 - Bahia x Internacional Brasileirão Onde assistir: TNT e Premiere
20h30 - Fortaleza x Sport Brasileirão Onde assistir: Premiere
20h30 - Chapecoense x Ceará Brasileirão Onde assistir: Premiere
20h30 - Coritiba x Londrina Brasileirão Série B Onde assistir: Premiere
20h30 - Vitória x Operário-PR Brasileirão Série B Onde assistir: Premiere
21h - Colômbia x Equador Copa América Onde assistir: Fox Sports
21h - Denver Nuggets x Phoenix Suns NBAOnde assistir: Band e SporTV 2