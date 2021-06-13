Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Campeonato Brasileiro, Final de Roland Garros… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de domingo
futebol

Campeonato Brasileiro, Final de Roland Garros… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de domingo

Veja os horários dos eventos e saiba onde assistir!...

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 02:10

LanceNet

13 jun 2021 às 02:10
Crédito: O domingo terá futebol, tênis e muito mais! (Montagem LANCE!
O domingo (13) será agitado por competições de diferentes modalidades esportivas ao longo do mundo. No futebol brasileiro, o São Paulo enfrenta o Atlético-MG, fora de casa, às 16h (de Brasília), pela 3ª rodada do Brasileirão.
Começo agitado! Confira a tabela atualizada do Brasileirão Quando o assunto é tênis, o dia marca a final de Roland Garros. Depois de vencer Rafael Nadal, o tenista sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, enfrenta o grego Stefanos Tsitsipas na decisão, às 10h (horário de Brasília).
Baixe agora! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Confira abaixo os principais confrontos do dia e onde assistir:​7h - Estados Unidos x Japão Liga das nações feminina de vôleiOnde assistir: SporTV 2
10h - Novak Djokovic x Stefanos TsitsipasRoland GarrosOnde assistir: SporTV e Bandsports
10h - Inglaterra x Croácia Euro 2020 Onde assistir: Globo e SporTV
13h - Áustria x Macedônia do Norte Euro 2020 Onde assistir: SporTV
16h - Brasil x AlemanhaLiga das nações feminina de vôleiOnde assistir: SporTV 2
16h - Holanda x Ucrânia Euro 2020 Onde assistir: SporTV
16h - Atlético-MG x São Paulo Brasileirão Onde assistir: Globo e Premiere
16h - Flamengo x América-MG Brasileirão Onde assistir: Globo e Premiere
16h - Grêmio x Athletico-PR Brasileirão Onde assistir: Globo (PR e RS)
16h - Botafogo x Remo Brasileirão Série BOnde assistir: Premiere
16h - Avaí x Brusque Brasileirão Série B Onde assistir: Premiere
16h - Paraná x Figueirense Brasileirão Série C Onde assistir: DAZN
16h - Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets NBAOnde assistir: ESPN
18h - Brasil x Venezuela Copa América Onde assistir: SBT e ESPN Brasil
20h30 - Red Bull Bragantino x FluminenseBrasileirão Onde assistir: SporTV e Premiere
20h30 - Bahia x Internacional Brasileirão Onde assistir: TNT e Premiere
20h30 - Fortaleza x Sport Brasileirão Onde assistir: Premiere
20h30 - Chapecoense x Ceará Brasileirão Onde assistir: Premiere
20h30 - Coritiba x Londrina Brasileirão Série B Onde assistir: Premiere
20h30 - Vitória x Operário-PR Brasileirão Série B Onde assistir: Premiere
21h - Colômbia x Equador Copa América Onde assistir: Fox Sports
21h - Denver Nuggets x Phoenix Suns NBAOnde assistir: Band e SporTV 2

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados