Campeonato Argentino, Campeonato Gaúcho... saiba onde assistir aos jogos da segunda-feira

A segunda-feira (22) de futebol será agitada com partidas por todo mundo. Os amantes do esporte poderão assistir ao Campeonato Argentino, no ESPN App. Arsenal de Sarandí e Platense se enfrentam às 19h, horário de Brasília.Aqui no Brasil, as partidas do Campeonato Gaúcho agitam a noite do futebol. O São José enfrenta o atual campeão, Grêmio, pelo estadual, às 20h. Mais tarde, às 22h, Ypiranga e Juventude entram em campo para complementar a rodada. Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão: