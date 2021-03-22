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Campeonato Argentino, Campeonato Gaúcho... saiba onde assistir aos jogos da segunda-feira

O dia será agitado pelas competições ao longo do mundo. Saiba os horários de transmissão e onde assistir!...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 02:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 02:00
Crédito: O atual campeão gaúcho entra em campo pelo estadual (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
A segunda-feira (22) de futebol será agitada com partidas por todo mundo. Os amantes do esporte poderão assistir ao Campeonato Argentino, no ESPN App. Arsenal de Sarandí e Platense se enfrentam às 19h, horário de Brasília.Aqui no Brasil, as partidas do Campeonato Gaúcho agitam a noite do futebol. O São José enfrenta o atual campeão, Grêmio, pelo estadual, às 20h. Mais tarde, às 22h, Ypiranga e Juventude entram em campo para complementar a rodada. Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
19h - Arsenal de Sarandí x Platense Campeonato Argentino Onde assistir: ESPN App
20h - São José x Grêmio Campeonato Gaúcho Onde assistir: Premiere
22h - Ypiranga x Juventude Campeonato Gaúcho Onde assistir: Premiere

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