Campeões do Piauiense Sub-20, jogadores do Fluminense-PI celebram conquista: 'Fruto de muito trabalho'

Crédito: Aldo Carvalho/Fluminense-PI

Uma semana desde o título do estadual sub-20, a comemoração do bicampeonato do Fluminense-PI ainda é sentida nas vozes dos jogadores do elenco campeão da competição. Mesmo de férias até 9 de setembro, o elenco já começa a pensar nas duas próximas competições que se iniciarão no último trimestre: a Copa do Nordeste e o "Nordestão" da Base. Dessa forma, o meia Samuel, de 20 anos, valorizou a conquista e creditou o título à união do grupo.

> Veja há quanto tempo os técnicos das Séries A e B estão em seus clubes- Do começo ao fim da competição, a equipe esteve ligada. Agora, vem pela frente a Copa do Nordeste e vamos nos preparar cada vez mais forte para chegarmos bem na competição - destacou o meio-campista.

> Veja a tabela da Premier League

Já o zagueiro David lembrou da oportunidade de poder atuar pelo profissional no começo do ano passado. Ele admitiu que o vice-campeonato piauiense deixou um "gosto amargo na boca", mas que pode ser amenizado com a conquista da última quinta-feira. Escolhido como o Craque da Final pela Federação, o camisa 4 destaca que guardará com carinho a campanha do clube na competição.

- Eu precisava desse título para poder entrar para a história do clube, já que fui vice-campeão no profissional e queria muito conquistar esse título pelo sub-20. Trabalhei muito para ser escolhido craque da final e fui abençoado com essa conquista - disse o zagueiro.