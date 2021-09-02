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Campeões do Piauiense Sub-20, jogadores do Fluminense-PI celebram conquista: 'Fruto de muito trabalho'

Na última quinta-feira, o Vaqueiro conquistou o título ao bater o River-Pi por 2 a 0 e se sagrou campeão do Piauiense sub-20...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 07:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2021 às 07:10
Crédito: Aldo Carvalho/Fluminense-PI
Uma semana desde o título do estadual sub-20, a comemoração do bicampeonato do Fluminense-PI ainda é sentida nas vozes dos jogadores do elenco campeão da competição. Mesmo de férias até 9 de setembro, o elenco já começa a pensar nas duas próximas competições que se iniciarão no último trimestre: a Copa do Nordeste e o "Nordestão" da Base. Dessa forma, o meia Samuel, de 20 anos, valorizou a conquista e creditou o título à união do grupo.
> Veja há quanto tempo os técnicos das Séries A e B estão em seus clubes- Do começo ao fim da competição, a equipe esteve ligada. Agora, vem pela frente a Copa do Nordeste e vamos nos preparar cada vez mais forte para chegarmos bem na competição - destacou o meio-campista.
> Veja a tabela da Premier League
Já o zagueiro David lembrou da oportunidade de poder atuar pelo profissional no começo do ano passado. Ele admitiu que o vice-campeonato piauiense deixou um "gosto amargo na boca", mas que pode ser amenizado com a conquista da última quinta-feira. Escolhido como o Craque da Final pela Federação, o camisa 4 destaca que guardará com carinho a campanha do clube na competição.
- Eu precisava desse título para poder entrar para a história do clube, já que fui vice-campeão no profissional e queria muito conquistar esse título pelo sub-20. Trabalhei muito para ser escolhido craque da final e fui abençoado com essa conquista - disse o zagueiro.
Após se apresentarem em 9 de setembro, David e Samuel farão parte dos grupos que começam a disputa do Nordestão da Base e da Copa do Nordeste a partir do fim do mês.

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