Campeão turco, Souza marca em decisão da Copa da Turquia pelo Besiktas

Crédito: Divulgação / Besiktas

Com gol de Souza logo no início da partida, o Besiktas fez 2 a 0 no Antalyaspor e ficou com a taça da Copa da Turquia na decisão desta terça-feira (18). Em sua primeira temporada de volta ao país (defendeu o Fenerbahçe por três anos), o segundo título do volante, campeão da Liga Turca no último sábado (15). Ao todo, foram 38 partidas (34 como titular), três redes balançadas e três assistências.

Veja a tabela do Espanhol- Com certeza é um dos melhores e mais felizes momentos da minha carreira. Poder fazer uma temporada em alto nível e coroar com dois títulos de extrema relevância e importância. Formamos um grande grupo e todos são merecedores em poderem escrever seus nomes na história do Besiktas – disse Souza.

Pela Liga Turca, Souza fez gols diante do Galatasaray, em vitória por 2 a 0, e contra o Istanbul BB, sendo decisivo ao anotar o terceiro em triunfo por 3 a 2. Diante do Antalyaspor, fez logo aos dois minutos e foi eleito o melhor jogador da partida.