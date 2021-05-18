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futebol

Campeão turco, Souza marca em decisão da Copa da Turquia pelo Besiktas

Jogador brasileiro levou prêmio de melhor em campo e fechou a temporada com dois títulos na Turquia...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 18:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 18:57
Crédito: Divulgação / Besiktas
Com gol de Souza logo no início da partida, o Besiktas fez 2 a 0 no Antalyaspor e ficou com a taça da Copa da Turquia na decisão desta terça-feira (18). Em sua primeira temporada de volta ao país (defendeu o Fenerbahçe por três anos), o segundo título do volante, campeão da Liga Turca no último sábado (15). Ao todo, foram 38 partidas (34 como titular), três redes balançadas e três assistências.
Veja a tabela do Espanhol- Com certeza é um dos melhores e mais felizes momentos da minha carreira. Poder fazer uma temporada em alto nível e coroar com dois títulos de extrema relevância e importância. Formamos um grande grupo e todos são merecedores em poderem escrever seus nomes na história do Besiktas – disse Souza.
Pela Liga Turca, Souza fez gols diante do Galatasaray, em vitória por 2 a 0, e contra o Istanbul BB, sendo decisivo ao anotar o terceiro em triunfo por 3 a 2. Diante do Antalyaspor, fez logo aos dois minutos e foi eleito o melhor jogador da partida.
- Nesta temporada pude fazer três gols e todos eles em momentos importantes da equipe, em clássicos e hoje na decisão. Poder marcar em uma final é algo gratificante, ainda mais que vínhamos da conquista da Liga Turca e sabíamos que tínhamos que manter um nível alto para buscar outra taça. Agora é comemorar muito e depois curtir as férias – finalizou o volante.​No sábado (15), o Besiktas fez 2 a 1 Goztepe, na última rodada da Liga, e ficou com a taça. Ex-Vasco, Grêmio e São Paulo no Brasil, Souza foi titular e atuou os 90 minutos no compromisso decisivo. Recentemente, o volante atingiu expressiva marca ao completar 500 jogos na carreira – atualmente são 508.

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