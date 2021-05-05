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futebol

Campeão tailandês, Victor Cardozo projeta boa campanha do BG Pathum na AFC

Clube estreia na Liga dos Campeões da Ásia contra o Ulsan Hyundai, atual campeão do torneio...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 12:31

LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 12:31
Crédito: Divulgação
Líder do BG Pathum United na histórica campanha do título tailandês da temporada 20/21, o zagueiro Victor Cardozo se prepara para disputar a sua segunda Liga dos Campeões da Ásia. Artilheiro e grande destaque de sua equipe na conquista nacional, o brasileiro afirma que o Pathum United possui condições de realizar um bom papel na competição continental.
- Atingimos um nível muito alto dentro da Tailândia, mas sabemos que a AFC conta com a participação da nata do futebol asiático. Desejamos mostrar para todos o porquê de termos conquistado daquela forma a Thai League e mais que isso, queremos ir aonde um clube tailandês jamais foi no torneio - afirmou.A Liga dos Campeões da Ásia de 2021 será jogada na Tailândia e a estreia do time de Victor já está definida. Será diante do atual campeão, o Ulsan Hyundai, da Coréia do Sul. O jogador nascido em Sapucaia vê com bons olhos o fato.
- Todas as atenções estarão voltadas para a partida por ser a abertura do torneio. Derrotar o campeão seria sem dúvida uma grande motivação para seguirmos firmes em busca de uma grande campanha. Que chegue logo a hora - declarou.

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