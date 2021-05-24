Campeão pelo São Paulo, Crespo elogia atletas, diretoria, e torcida: 'Equipe de 20 milhões de pessoas'

Após conquistar o título do Campeonato Paulista de 2021, o treinador Hernán Crespo falou sobre os bastidores e os detalhes da conquista, além de como se deu esse início de trabalho à frente do clube. O treinador falou sobre os envolvidos na campanha campeã e a importância do clube e da torcida. Durante a entrevista coletiva após a partida, o treinador foi perguntando sobre as primeiras 21 partidas em que esteve no comando do Tricolor e sobre um resumo desse início vitorioso do trabalho. - Quero parabenizar os atletas. Eu penso que, seguramente, não estamos sozinhos. Somos um time muito grande, somos uma equipe de 20 milhões de pessoas. Não é só a comissão técnica e os dirigentes, não é só os atletas, é tudo muito maior - comentou o treinador.Na sequência, o argentino falou sobre a importância da diretoria são-paulina na conquista e a relação com a comissão técnica. O treinador fez questão de dar os créditos para todos os envolvidos no título.