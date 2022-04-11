Campeão nacional, Digão cita 'cobrança natural' e exalta conquista do Buriram United

Cria das categorias de base do Fluminense, o zagueiro Digão foi campeão tailandês neste domingo pelo Buriram United (TAI). A equipe venceu fora de casa por 3 a 0 o Nong Pitchaya e assegurou o título com uma rodada de antecedência. Na Tailândia desde dezembro de 2020, o camisa 26 conquistou o primeiro troféu pelo clube.- Esse título é especial pela maneira que foi construído. O Buriram é o clube com mais títulos no país, mas estava dois anos sem conquistas. Existia uma cobrança natural, mas que felizmente, respondemos com resultado dentro de campo. Mostramos a força do Buriram nessa temporada e garantimos vaga direto na próxima Liga dos Campeões - explicou o defensor, que tem contrato com o clube até dezembro deste ano.