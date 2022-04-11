Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Campeão nacional, Digão cita 'cobrança natural' e exalta conquista do Buriram United
futebol

Campeão nacional, Digão cita 'cobrança natural' e exalta conquista do Buriram United

Zagueiro criado pelo Fluminense conquistou o primeiro título pelo clube tailandês, o terceiro nacional na carreira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 15:01

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 15:01

Cria das categorias de base do Fluminense, o zagueiro Digão foi campeão tailandês neste domingo pelo Buriram United (TAI). A equipe venceu fora de casa por 3 a 0 o Nong Pitchaya e assegurou o título com uma rodada de antecedência. Na Tailândia desde dezembro de 2020, o camisa 26 conquistou o primeiro troféu pelo clube.- Esse título é especial pela maneira que foi construído. O Buriram é o clube com mais títulos no país, mas estava dois anos sem conquistas. Existia uma cobrança natural, mas que felizmente, respondemos com resultado dentro de campo. Mostramos a força do Buriram nessa temporada e garantimos vaga direto na próxima Liga dos Campeões - explicou o defensor, que tem contrato com o clube até dezembro deste ano.
Esse é o terceiro título nacional da carreira de Digão. Antes, ele já havia conquistado o Campeonato Brasileiro pelo Fluminense em duas oportunidades, em 2010 e 12.
Crédito: DigãofoicampeãonacionalpeloBuriramUnited,daTailândia(Foto:Divulgação/BuriramUnited

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados