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futebol

Campeão na Albânia, Devid festeja primeiro título nacional da carreira

Atacante, que se destacou no KS Kastrioti no passado, retornou ao país europeu nesta temporada para atuar pelo KF Tirana
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Publicado em 12 de Maio de 2022 às 12:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2022 às 12:42
Com passagens por Avaí e Londrina, Devid chegou nesta temporada na Albânia para ter a segunda experiência da carreira no país. Desta vez para defender a camisa do KF Tirana, clube da cidade em que será realizada a final da primeira edição da Conference League, no próximo dia 25, entre Roma e Feynoord.+ Real Madrid pretende renovar com Vinícius Júnior e novo contrato deve triplicar o salário do jogador
O time albanês é também o primeiro pelo qual o atacante é campeão nacional. Feito alcançado no último fim de semana após vitória por 2 a 1)diante da equipe do Partizani. Devid destaca a importância que esse troféu possui dentro da sua trajetória como jogador profissional.
- Cheguei aqui no meio da temporada em que o time já se encontrava em uma boa situação na busca pelo título, mas consegui ajudar a equipe cumprindo todas as ordens táticas do treinador. Essa é uma grande conquista na minha carreira, meu primeiro título. Algo que significa muito pra mim, sem dúvidas um momento inexplicável - contou o atleta, que também defendeu o KS Kastrioti no país.
Mesmo sendo contratado para disputar a etapa final do Campeonato da Albânia, Devid teve participação importante ao participar de 14 partidas. Sendo titular em 13 delas e ainda contribuindo com dois gols marcados.
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Com a recente conquista no currículo, o atacante mira agora voos mais altos e projeta participação nas competições europeias. Possibilidade garantida graças ao título de campeão albanês.
- Tenho planos de disputar as competições europeias. Acredito que participar desses campeonatos será muito importante para a minha carreira. Então quero estar na minha melhor forma para jogar e conquistar grandes objetivos com o clube - concluiu.
Crédito: DevidemaçãopeloKFTirana(Foto:Divulgação/KFTirana

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