Campeão na Albânia, Devid festeja primeiro título nacional da carreira

Com passagens por Avaí e Londrina, Devid chegou nesta temporada na Albânia para ter a segunda experiência da carreira no país. Desta vez para defender a camisa do KF Tirana, clube da cidade em que será realizada a final da primeira edição da Conference League, no próximo dia 25, entre Roma e Feynoord.+ Real Madrid pretende renovar com Vinícius Júnior e novo contrato deve triplicar o salário do jogador

O time albanês é também o primeiro pelo qual o atacante é campeão nacional. Feito alcançado no último fim de semana após vitória por 2 a 1)diante da equipe do Partizani. Devid destaca a importância que esse troféu possui dentro da sua trajetória como jogador profissional.

- Cheguei aqui no meio da temporada em que o time já se encontrava em uma boa situação na busca pelo título, mas consegui ajudar a equipe cumprindo todas as ordens táticas do treinador. Essa é uma grande conquista na minha carreira, meu primeiro título. Algo que significa muito pra mim, sem dúvidas um momento inexplicável - contou o atleta, que também defendeu o KS Kastrioti no país.

Mesmo sendo contratado para disputar a etapa final do Campeonato da Albânia, Devid teve participação importante ao participar de 14 partidas. Sendo titular em 13 delas e ainda contribuindo com dois gols marcados.

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Com a recente conquista no currículo, o atacante mira agora voos mais altos e projeta participação nas competições europeias. Possibilidade garantida graças ao título de campeão albanês.

- Tenho planos de disputar as competições europeias. Acredito que participar desses campeonatos será muito importante para a minha carreira. Então quero estar na minha melhor forma para jogar e conquistar grandes objetivos com o clube - concluiu.