Campeão mundial em 2014, Sami Khedira anuncia aposentadoria

Crédito: VANDERLEI ALMEIDA / AFP

A última rodada do Campeonato Alemão, marcada para o próximo fim de semana, marcará a última partida profissionalmente do volante Sami Khedira, do Hertha Berlim. Aos 34 anos, o jogador anunciou, nesta quarta-feira, que irá se aposentar ao final da temporada.

+ Veja a tabela da BundesligaDe acordo com o jogador, as constantes lesões, que vêm o acompanhando em sua carreira, não o deixam mais atuar em alto nível.

- Hoje é um dia muito difícil para mim pessoalmente, porque a minha carreira no futebol terminará no sábado por volta das 17h15 (horário local). É uma etapa muito difícil e é difícil para eu falar, mas é a decisão certa. 15 anos no futebol profissional deixaram sua marca e tenho que ser honesto sobre o que posso e o que não posso fazer. E no final do dia, a gratidão por tudo que pude vivenciar supera - disse Khedira em entrevista coletiva.