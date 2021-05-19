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futebol

Campeão mundial em 2014, Sami Khedira anuncia aposentadoria

Volante do Hertha Berlin afirmou que lesões não o deixam atuar em alto nível, e fará última partida pelo clube alemão no fim de semana. Atleta fez gol no Brasil em 2014...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 15:56

LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 15:56
Crédito: VANDERLEI ALMEIDA / AFP
A última rodada do Campeonato Alemão, marcada para o próximo fim de semana, marcará a última partida profissionalmente do volante Sami Khedira, do Hertha Berlim. Aos 34 anos, o jogador anunciou, nesta quarta-feira, que irá se aposentar ao final da temporada.
+ Veja a tabela da BundesligaDe acordo com o jogador, as constantes lesões, que vêm o acompanhando em sua carreira, não o deixam mais atuar em alto nível.
- Hoje é um dia muito difícil para mim pessoalmente, porque a minha carreira no futebol terminará no sábado por volta das 17h15 (horário local). É uma etapa muito difícil e é difícil para eu falar, mas é a decisão certa. 15 anos no futebol profissional deixaram sua marca e tenho que ser honesto sobre o que posso e o que não posso fazer. E no final do dia, a gratidão por tudo que pude vivenciar supera - disse Khedira em entrevista coletiva.
- Depois da partida de sábado, é hora de nos despedirmos. Tão orgulhoso por ter tido a chance de vivenciar todos esses momentos especiais com você. Obrigado a todos os torcedores, companheiros de equipe, treinadores, e, claro, à minha família e amigos - disse Khedira nas redes sociais.

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