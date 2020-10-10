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futebol

Campeão japonês em 2017, Rhayner ressalta liderança no Hiroshima

Atacante brasileiro fala sobre o respeito que o elenco do clube tem por ele...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 00:14

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 00:14

Crédito: Divulgação/Assessoria do jogador
Atualmente em sua segunda temporada pelo Sanfrecce Hiroshima, o brasileiro Rhayner é o único estrangeiro do elenco que já sentiu o gosto de ser campeão da J-League. Em 2017 o ex-jogador do Fluminense conquistou a Liga Japonesa com a camisa do Kawasaki Frontale justamente em seu primeiro ano no futebol nipônico. Um das peças mais versáteis do atual elenco do Hiroshima, Rhayner fala sobre o respeito que o restante do elenco tem por ele.
- Existe uma admiração profissional da parte deles, sem dúvida. Creio que a conquista pelo Kawasaki em 2017 pese para isso, mas a minha liderança e o que entrego dentro de campo certamente também contribuem para este sentimento. Fico orgulhoso, pois só nós sabemos o quanto é difícil ser vencedor fora do nosso país - declarou.
Dono da terceira melhor defesa da J-League, o Hiroshima visitará o Shimizu, penúltimo da competição, neste sábado. Na rodada seguinte, no entanto, a missão será bem mais dura. O clube de Rhayner receberá na próxima quarta o Kawasaki Frontale, líder disparado do campeonato. Para o capixaba, os dois confrontos devem ser encarados da mesma forma.
- A seriedade precisa ser igual. Se o Kawasaki é a melhor equipe e por isso merece toda a atenção, o Shimizu vive um momento delicado e certamente lutará bastante pela vitória. Estamos muito bem preparados para os dois embates - finalizou.

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