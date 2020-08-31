Campeão grego, Guilherme Torres acerta com time de Xavi no Qatar

Crédito: Divulgação 4ComM

Campeão grego com o Olympiacos em 2020, o volante Guilherme Torres está de clube novo. Nesta segunda-feira (31), o brasileiro foi anunciado pelo Al Sadd, do Qatar, que é comandado pelo ex-jogador lendário e agora treinador Xavi.

- Mais um passo importante na minha carreira. Fui muito feliz no Olympiacos e espero seguir assim agora no Al Sadd. Me apresentaram um projeto muito grande e audacioso. Um clube de muita tradição no Qatar e chego para somar na busca pelos títulos - ressaltou Guilherme, que assinou por três temporadas.

Bicampeão da Liga dos Campeões da Ásia e 14 vezes da liga nacional, o Al Sadd já contou em seu elenco na história com jogadores como Romário, Emerson Sheik e Raúl Gonzalez, ex-Real Madrid. Empolgado com a nova etapa na carreira, Guilherme não escondeu o desejo de ser treinado por Xavi.

- Ser treinado pelo Xavi é algo que realmente me encantou. Ele fez história dentro de campo, como volante. Tenho certeza que vou crescer como pessoa e jogador ao lado dele - completou o volante.