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Campeão grego, Guilherme Torres acerta com time de Xavi no Qatar

Volante brasileiro foi anunciado pelo Al Sadd nesta segunda-feira (31)...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 15:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2020 às 15:02
Crédito: Divulgação 4ComM
Campeão grego com o Olympiacos em 2020, o volante Guilherme Torres está de clube novo. Nesta segunda-feira (31), o brasileiro foi anunciado pelo Al Sadd, do Qatar, que é comandado pelo ex-jogador lendário e agora treinador Xavi.
- Mais um passo importante na minha carreira. Fui muito feliz no Olympiacos e espero seguir assim agora no Al Sadd. Me apresentaram um projeto muito grande e audacioso. Um clube de muita tradição no Qatar e chego para somar na busca pelos títulos - ressaltou Guilherme, que assinou por três temporadas.
Bicampeão da Liga dos Campeões da Ásia e 14 vezes da liga nacional, o Al Sadd já contou em seu elenco na história com jogadores como Romário, Emerson Sheik e Raúl Gonzalez, ex-Real Madrid. Empolgado com a nova etapa na carreira, Guilherme não escondeu o desejo de ser treinado por Xavi.
- Ser treinado pelo Xavi é algo que realmente me encantou. Ele fez história dentro de campo, como volante. Tenho certeza que vou crescer como pessoa e jogador ao lado dele - completou o volante.
Revelado nas categorias de base da Portuguesa, Guilherme ganhou projeção nacional vestindo a camisa do Corinthians, onde foi campeão paulista e da Recopa. Na Europa, começou sua carreira na Udinese-ITA e La Coruña-ESP até chegar ao Olympiacos-GRE, onde se tornou ídolo da torcida e viveu seu melhor momento na carreira. Ao todo, foram 78 partidas e 13 gols pelo clube grego.

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