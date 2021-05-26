Campeão estadual, Luizinho Lopes se despede do Manaus: 'Sentimento de dever cumprido'

O técnico Luizinho Lopes conduziu o Gavião do Norte a uma importante conquista na última semana. O Manaus levantou o troféu de campeão estadual, depois de ter garantido vaga nas competições nacionais de 2022.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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A equipe conquistou o troféu de forma emocionante, após uma grande virada diante do São Raimundo. Depois da conquista, a equipe e o treinador decidiram seguir caminhos separados.
O clube disputará novamente a Série C em 2021, competição em que fez campanha segura na última temporada, justamente comandada pelo treinador Luizinho Lopes.
De saída da equipe, o profissional se manifestou por meio de sua rede social para se despedir e agradecer pelos momentos com o clube.
- É com o sentimento de dever cumprido que mais uma vez despeço-me de todos que fazem o Manaus FC. Mais uma vez: "até logo"! Os nossos agradecimentos se estendem à toda a torcida do Manaus FC, que tão bem nos acolheu... Desejo todo SUCESSO aos que gerem o Manaus FC, que por duas vezes, nos confiaram a oportunidade do comando técnico. Reitero: Agradecido a Deus e a todos, o nosso cordial abraço - disse o comandante.