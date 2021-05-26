Campeão estadual, Luizinho Lopes se despede do Manaus: 'Sentimento de dever cumprido'

Crédito: Divulgação/Manaus FC

O técnico Luizinho Lopes conduziu o Gavião do Norte a uma importante conquista na última semana. O Manaus levantou o troféu de campeão estadual, depois de ter garantido vaga nas competições nacionais de 2022.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A equipe conquistou o troféu de forma emocionante, após uma grande virada diante do São Raimundo. Depois da conquista, a equipe e o treinador decidiram seguir caminhos separados.

O clube disputará novamente a Série C em 2021, competição em que fez campanha segura na última temporada, justamente comandada pelo treinador Luizinho Lopes.

De saída da equipe, o profissional se manifestou por meio de sua rede social para se despedir e agradecer pelos momentos com o clube.